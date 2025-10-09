Hải sản ồ ạt dạt lên bờ, dân đua nhau đi bắt “buffet tươi sống” miễn phí

Bãi biển bỗng thành “nhà hàng hải sản miễn phí”

Trong khi nhiều người Việt đang đổ xô đi bắt tôm cá sau đợt lũ, tại Trung Quốc, nhiều người cũng rủ nhau đi bắt “buffet tươi sống” miễn phí, khi một lượng lớn hải sản đã trôi dạt vào bờ biển gần Công viên Hải quân ở Khu vực Bờ Tây mới Thanh Đảo.

Ảnh: Bandao Dushi News

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 10 vừa qua, sau một trận gió mạnh và sóng lớn. Hàng nghìn người dân địa phương đã đeo đèn pin ra bờ biển để “đánh bắt”. Họ có thể dễ dàng bắt được rất nhiều hải sản đắt đỏ như ốc khổng lồ, nghêu to bằng nắm tay ngay trên bãi biển.

Bà Wei, một cư dân ở Thanh Đảo đã nhặt được hơn 30kg hải sản trong vòng chưa đầy hai giờ. Được biết, nhiều người dân khác còn thu hoạch được 3-4 bao tải hải sản để mang về nhà.

Ảnh: Bandao Dushi News

Theo bà Wei chia sẻ, khoảng 7 giờ tối, thủy triều vừa rút, rất nhiều người đã đổ ra bãi biển. Nghe nói hải sản trôi dạt lên bờ biển với số lượng lớn, rất nhiều người đã lái xe từ xa đến đây. Đường xá ở khu vực này cũng đã ùn tắc.

“Bãi biển đầy ắp hải sản tươi sống, chỉ cần cúi xuống là có thể bắt được, không cần kỹ năng gì“, bà Wei cho biết. Có rất nhiều hải sản kích cỡ lớn, trong đó số lượng nhiều nhất là hàu.

Người dân sau khi có một vụ “săn lộc trời” bội thu đều vô cùng hân hoan. Bà Wei cho biết bà phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ. Bà vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được ra bãi biển vào ngày hôm sau.