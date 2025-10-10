Vàng giảm mạnh lần đầu kể từ tháng 8: Đợt chốt lời hay dấu hiệu đảo chiều?

Hợp đồng vàng tương lai (gold futures) giảm 1,71% trong phiên giao dịch gần nhất, mất tới 69,5 USD xuống còn 3.991,10 USD/ounce, mức giảm sâu nhất kể từ ngày 11/8.

Nguyên nhân được cho là do hai yếu tố chính: căng thẳng giữa Israel và Hamas tạm lắng nhờ đàm phán ngừng bắn, khiến nhu cầu “trú ẩn an toàn” giảm; đồng thời đồng USD tăng 0,5% lên mức cao nhất trong hai tháng (99,39 điểm).

Sự tăng giá của USD thường làm vàng đắt hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó gây áp lực lên giá vàng toàn cầu.

Đây có phải là dấu hiệu đảo chiều của giá vàng?

Theo giới quan sát, đợt giảm này nhiều khả năng chỉ là làn sóng chốt lời sau khi vàng vượt mốc tâm lý 4.000 USD/ounce. Các nhà đầu tư đã tranh thủ bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận, dẫn đến áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Lịch sử cho thấy, sau những mốc tăng mạnh, vàng thường có giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật - và chính điều này lại tạo cơ hội cho dòng tiền mới tham gia.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) cho thấy, dòng tiền vào các quỹ ETF vàng toàn cầu vẫn ở mức kỷ lục trong quý III, đạt 26 tỷ USD, riêng tháng 9 là tháng có lượng mua vào lớn nhất lịch sử.

Ai đang mua vàng và vì sao dòng tiền vẫn đổ mạnh?

Các nhà đầu tư Bắc Mỹ dẫn đầu với 16,1 tỷ USD đổ vào vàng, mức cao nhất cho quý III và đứng thứ hai trong lịch sử khu vực này. Châu Âu đóng góp thêm 8,2 tỷ USD, chỉ kém kỷ lục quý I/2020 vỏn vẹn 74 triệu USD. Trong khi đó, thị trường châu Á khiêm tốn hơn với 1,7 tỷ USD.

Nhờ vậy, tổng giá trị tài sản của các quỹ ETF vàng toàn cầu đã đạt 472 tỷ USD, tăng 23% so với quý trước. Lượng vàng nắm giữ đạt 3.838 tấn - chỉ thấp hơn đỉnh kỷ lục tháng 11/2020 khoảng 90 tấn.

Điều này cho thấy niềm tin vào vàng vẫn mạnh mẽ, đặc biệt khi nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng trung ương vẫn coi vàng là “tấm khiên” chống lại bất ổn tài chính và lạm phát.

Dòng tiền nhỏ lẻ đang tác động đến thị trường vàng

Sự gia tăng của nhà đầu tư cá nhân thông qua các quỹ ETF đã trở thành xu hướng đáng chú ý. Họ giúp mở rộng thị trường nhưng đồng thời cũng khiến giá vàng dễ biến động hơn.

Khác với tổ chức đầu tư dài hạn, nhà đầu tư cá nhân có xu hướng phản ứng nhanh trước biến động giá, khiến các đợt tăng – giảm diễn ra dồn dập.

Giới chuyên gia cảnh báo rằng trong nhiều chu kỳ trước đây, làn sóng nhà đầu tư nhỏ lẻ thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của “thị trường tăng giá” (bull market), báo hiệu khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh sau đó.

Vàng có còn là “nơi trú ẩn” trong thời gian tới?

Các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng - như lạm phát dai dẳng, chính sách tiền tệ chưa rõ ràng, căng thẳng địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa dự trữ của ngân hàng trung ương - vẫn đang hiện hữu.

Giới phân tích cho rằng, chừng nào những yếu tố này chưa thay đổi, vàng vẫn có tiềm năng thiết lập những đỉnh giá mới, dù nhà đầu tư nên chuẩn bị cho biên độ dao động mạnh hơn trong ngắn hạn.

Theo đó, những nhịp giảm như hiện nay có thể là cơ hội tích lũy, chứ không hẳn là tín hiệu cho một chu kỳ giảm dài hạn.