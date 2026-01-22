Giám đốc hủy đơn hàng để nhân viên nghỉ Tết 35 ngày

Ngày 17/1, mạng xã hội lan truyền thông báo nghỉ Tết của một công ty tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Theo đó, toàn bộ nhân viên được nghỉ từ ngày 1/2 đến hết 8/3, tổng cộng 36 ngày.

Đa số người lao động Trung Quốc được nghỉ 9 ngày, từ 15/2 đến hết ngày 23/2.

Ngoài kỳ nghỉ dài gấp 4 lần thông thường, doanh nghiệp này còn cam kết thưởng 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu đồng) cho mỗi nhân sự quay lại làm việc đúng lịch. Những người xin nghỉ sớm hoặc trở lại muộn sẽ mất quyền lợi này. Đặc biệt, công ty cho phép nhân viên có con nhỏ được quay lại muộn hơn hai ngày nhưng vẫn nhận đủ tiền thưởng.

Doanh nghiệp cũng khuyến khích tuyển dụng bằng cách thưởng nóng 1.000 nhân dân tệ cho mỗi nhân viên giới thiệu thành công người mới làm việc trên 3 tháng.

Người dân Trung Quốc sẽ bắt đầu kỳ Xuân vận từ ngày 2/2. Ảnh minh họa: Xingtan

Quyết định cho nghỉ từ ngày 1/2 (tức 14 tháng Chạp) của công ty còn được nhiều người đánh giá là "sự thấu hiểu" với người lao động trong bối cảnh Xuân vận (đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán) tại Trung Quốc năm nay vô cùng căng thẳng.

Theo thông báo của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, kỳ Xuân vận 2026 bắt đầu từ ngày 2/2 và kéo dài 40 ngày. Dự kiến sẽ có khoảng 539 triệu lượt khách, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Ngay khi cổng bán vé trực tuyến mở cửa vào ngày 19/1, các chặng tàu từ những thủ phủ công nghiệp như Quảng Châu, Thâm Quyến về các tỉnh miền Trung và Tây Trung Quốc đã "cháy vé" trong vài phút.

Việc được nghỉ từ ngày 1/2 - sớm hơn một ngày so với Xuân vận và trước Tết Nguyên đán hơn hai tuần - giúp nhân viên của công ty này tránh được đỉnh điểm của cơn lốc giao thông. Trong khi hàng trăm triệu công nhân khác phải chật vật canh từng giây để "giật" vé hoặc chấp nhận đứng hàng chục tiếng trên tàu xe những ngày cận Tết, nhân viên tại Ôn Châu này có thể thong thả về quê sớm với giá vé rẻ hơn và hành trình bớt gian nan hơn rất nhiều.

Ông Trương, chủ doanh nghiệp, cho biết nhà máy đã duy trì truyền thống nghỉ Tết dài ngày hơn 10 năm qua. Vị giám đốc tiết lộ ông đã từ chối các đơn hàng mới, chấp nhận giảm doanh thu để nhân viên yên tâm đón Tết.

"Đa số nhân viên là người làm thuê xa quê, vất vả cả năm nên tôi muốn họ được đoàn tụ, dành thời gian trọn vẹn cho cha mẹ và con cái", ông Trương nói và tin tưởng chính sách này giúp hiệu suất lao động cao hơn trong năm mới.

Thông báo này lập tức thu hút sự chú ý trong bối cảnh nhiều người lao động tại Trung Quốc đang chịu áp lực tăng ca cuối năm. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội Weibo gọi đây là "nhà máy trong mơ" và cho rằng cách quản trị nhân văn này hiệu quả hơn mọi lời kêu gọi gắn bó sáo rỗng.

Thêm vào đó, các nhà máy thường đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng sau Tết. Chính sách "nghỉ dài, thưởng to" của ông Trương thực chất là một chiến thuật giữ chân nhân sự (golden handcuffs) khôn ngoan, đảm bảo dây chuyền sản xuất ổn định ngay khi kỳ nghỉ kết thúc.

Trước đó năm 2024, một công ty tại Thanh Đảo cũng từng gây xôn xao khi cho nhân viên nghỉ Tết 44 ngày với quan điểm: "Thà cho nhân viên về sớm nghỉ ngơi còn hơn để họ ngồi ngáp dài ở văn phòng".