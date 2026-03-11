Nhận định chứng khoán 11/3: VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 1.600 – 1.615

Xu hướng giảm điểm vẫn đang chiếm ưu thế

Phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán sau cây nến giảm điểm kỷ lục mang tới nhiều yếu tố phân hóa giữa các nhóm ngành và vị thế cổ phiếu dẫn dắt được luân chuyển rất nhanh chóng. Dẫn đầu đà tăng phiên 10/3 và nhận được nhiều sự chú ý tới từ dòng tiền thuộc về các cổ phiếu có cơ bản doanh nghiệp được đánh giá cao theo đó, những cái tên sáng giá luôn được “chọn mặt gửi vàng” để trở thành điểm tựa vững chắc của VN-Index mỗi khi “phong ba bão táp” ập tới. Sắc tím tới từ MBB, STB (Ngân hàng), HPG (Thép), DGC (Hóa chất), VNM (Bán lẻ) và NLG (Bất động sản) trở thành những nhân tố cho thấy sức bật mạnh mẽ nhất so với thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, không còn đứng vững trên “ngai vàng”, nhóm cổ phiếu Dầu khí đã bắt đầu xuất hiện tình trạng “trắng bên mua” và đóng cửa giảm kịch biên độ như PVT, PLX và GAS trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ nhiệt mạnh mẽ. Với số mã tăng điểm (258 mã) áp đảo so với số mã giảm điểm (88 mã), sắc xanh làm chủ thị trường dù cho có đôi chút “chênh vênh” khi lực bán có thời điểm đưa chỉ số về sát mốc giá tham chiếu trong phiên chiều. Thanh khoản cải thiện so với phiên liền trước và cao hơn 42,1% so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 10/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.676,73 điểm, tăng 23,94 điểm (1,45%).

Thị trường duy trì chuỗi ngày nhộn nhịp khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn (42,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1,540 triệu cổ phiếu (11,29%), tương đương giá trị đạt 41.787 tỷ đồng (1,62%).

VN-Index nhanh chóng lấy lại sự khởi sắc với 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thép (6,61%), Ngân hàng (5,13%) và Bán lẻ (4,88%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-6,63%), Bất động sản Khu công nghiệp (-1,85%) và Cảng biển (-1,30%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 10/3.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sau phiên hoảng loạn giảm sâu hôm qua thì phiên 10/3 VN-Index lại đảo chiều đóng cửa trong sắc xanh. Thị trường tài chính thế giới phục hồi mạnh trong phiên trước đi kèm với giá dầu hạ nhiệt đã tác động tích cực tới tâm lý của giới đầu tư nên sự hoảng loạn và bất an đã được giảm nhiệt đi rất nhiều. Tuy vậy, VN-Index đóng cửa thu hẹp một phần đà tăng, cộng với thanh khoản vẫn ở mức cao (khối lượng khớp lệnh cao hơn 42,1% so với mức bình quân 20 phiên) nên tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận.

“Xu hướng giảm điểm vẫn đang chiếm ưu thế hơn nên nhà đầu tư tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội vàng quay lại vị thế mua mới, đặc biệt tránh việc mua đuổi khi thị trường hồi phục trong phiên kế tiếp. Trước mắt chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ còn có nhịp điều chỉnh thêm về vùng tâm lý 1.600 điểm rồi sau đó xu hướng hồi phục mới bền vững hơn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 1.600 – 1.615 điểm

Cùng quan điểm, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ quay trở lại đà giảm trong phiên hôm nay 11/3 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 1.600 – 1.615 điểm. Đồng thời, thị trường có thể sẽ còn lình xình trong vùng hỗ trợ 1.600 – 1.615 điểm trong vài phiên tới, rủi ro ngắn hạn hiện nay vẫn ở mức cao nên các nhà đầu tư chưa nên vội bắt đáy trong giai đoạn này. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 1.600 – 1.615 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp hồi để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua vào trong giai đoạn này, đặc biệt các nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược giảm rủi ro danh mục ngắn hạn”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Còn theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thị trường có phiên hồi phục tích cực trên diện rộng với số mã tăng điểm áp đảo số mã giảm điểm. Thanh khoản gia tăng đi kèm hoạt động mua ròng mạnh của khối ngoại là những tín hiệu đáng chú ý. Đà hồi phục của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên hôm nay 11/3, VN-Index nhiều khả năng sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.735-1.750 điểm.

“Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc sử dụng margin có thể tận dụng bán tại các mức giá cao để tái cơ cấu tỷ trọng danh mục về mức hợp lý. Các hoạt động mua trading có thể xem xét mở vị thế ở các thời điểm thị trường trùng xuống trong phiên. Ưu tiên các vị thế có sẵn và các nhóm cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, có hoạt động kinh doanh ổn định nhưng giá bị chiết khấu mạnh theo thị trường chung các phiên vừa qua”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.