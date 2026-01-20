Sầu riêng cận Tết giá rất cao

Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh trái cây ở tỉnh Đồng Tháp thu mua trái sầu riêng giống Monthong (loại I) tại kho với giá từ 105–110 nghìn đồng/kg; mua tại vườn của nông dân với giá khoảng 90 nghìn đồng/kg. Trái sầu riêng Ri6 mua tại kho (loại I) có giá trên 70 nghìn đồng/kg, mua tại vườn giá từ 55–57 nghìn đồng/kg. Với mức giá này, trái sầu riêng Monthong giúp nhà vườn có lãi gần 50 nghìn đồng/kg, sầu riêng Ri6 cho lãi gần 30 nghìn đồng/kg (tùy chất lượng).

Nhà vườn tỉnh Đồng Tháp thu hoạch trái sầu riêng rất phấn khởi vì giá tăng cao

Trái sầu riêng có giá ở mức cao là do gần Tết, nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh, trong khi đó, diện tích vườn cây sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang đến lứa thu hoạch rất ít, dẫn đến tình trạng “cầu vượt cung”. Dự kiến từ nay đến Tết cổ truyền Bính Ngọ trái sầu riêng còn tiếp tục tăng giá.

Trái sầu riêng Monthong giá trên 100 nghìn đồng/kg

Gần đây, diện tích cây sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp tăng mạnh, với hơn 34.000 ha. Trong đó có hơn 14.800 ha được cấp mã số vùng trồng để phục vụ xuất khẩu, chủ yếu xuất sang Trung Quốc. Nhà vườn trồng cây sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp đang tập trung chăm sóc, xử lý cho cây ra trái. Nhiều vườn cây sầu riêng ở địa phương có thể thu hoạch sau Tết cổ truyền.

Trái sầu riêng Ri6 giá gần 70 nghìn đồng/kg

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, gần đây độ mặn trên sông Tiền có chiều hướng giảm. Khu vực trồng cây sầu riêng ven sông Tiền đều đảm bảo nguồn nước ngọt, với hệ thống cống, đập khép kín nên vườn cây phát triển rất tốt và an toàn trong mùa khô hạn.