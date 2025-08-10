Bán xăng E10: Giá thấp hơn RON 95 là 700 đồng/lít, khách luôn hỏi ‘xăng có tốt không'

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, từ ngày 1/8, đồng loạt 36 cây xăng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã cung ứng xăng E10 ra thị trường TPHCM.

Sau 1 tuần triển khai việc bán xăng “sạch”, ghi nhận của PV VietNamNet trong ngày 8/8 cho thấy, lượng khách hàng chủ động chọn xăng sinh học E10 vẫn rất hạn chế.

Tại Cửa hàng xăng dầu số 53 của Petrolimex Sài Gòn (phường Cầu Kiệu, TPHCM), ước tính, trong khoảng 20 khách tới đây, chỉ có 1-2 khách hàng chọn xăng sinh học E10. Đáng chú ý, đa phần khách đổ xăng E10 là do nhân viên bán xăng giới thiệu. Như vậy, người tiêu dùng không chủ động chọn xăng này cho phương tiện cá nhân.

Anh Trần Khánh Gia Uy (phường Phú Nhuận) cho biết, đã đọc thông tin và thấy xăng E10 không có vấn đề gì ảnh hưởng tới xe. Tuy nhiên, do thói quen sử dụng xăng RON 95 nên anh chưa có ý định chuyển hoàn toàn sang loại xăng này. Hôm nay là lần đầu tiên anh đổ thử E10.

“Xăng mới này chạy có tốt không anh, có bị đóng cặn xăng không", một nam khách hàng phía sau hỏi nhân viên cửa hàng về xăng E10. Dù được người bán giới thiệu là xăng dùng tốt, song vị khách vẫn chọn đổ xăng RON 95 cũ.

Một tài xế xe công nghệ cho hay, anh sẽ trải nghiệm thử xăng E10 trong 1 tuần tới. Nếu xe chạy tốt, anh mới quyết định chuyển hoàn toàn qua xăng sinh học để góp phần bảo vệ môi trường.

Theo đại diện Cửa hàng xăng dầu số 53, trong tuần đầu tiên, cây xăng bán được 6.000 lít xăng E10, trong khi đó lượng tiêu thụ xăng RON 95 là 197.000 lít. Như vậy, mức bán xăng E10 chiếm khoảng 3% so với xăng RON 95.

Số liệu trên phản ánh phần nào xu hướng chung trên thị trường. Thói quen và tâm lý tiêu dùng chưa có sự thay đổi dù giá xăng E10 thấp hơn xăng RON 95. Tại thời điểm ghi nhận, xăng sinh học E10 có giá 19.830 đồng/lít, thấp hơn 700 đồng/lít so với xăng RON 95.

Dù các nhân viên bán xăng cũng chủ động giới thiệu và giải thích về loại xăng mới cho khách hàng. Song anh Trần Chí Hùng (phường Tân Hưng) vẫn chưa muốn sử dụng xăng E10.

Hiện, anh Hùng chọn dùng xăng RON 95 cho xe cá nhân vì cho rằng loại xăng này tốt cho động cơ. Với xe chạy cho hãng, anh cũng sẽ chỉ chuyển sang E10 nếu có quy định bắt buộc. “Tôi lo nguy cơ cháy nổ với loại xăng mới này”, anh chia sẻ.

Tương tự, tại Cửa hàng xăng dầu số 1 của Petrolimex Sài Gòn (phường Sài Gòn, TPHCM), các trụ xăng sinh học E10 cũng vắng khách. Ước tính, mỗi ngày, cửa hàng bán ra khoảng 2.000 lít xăng E10, tăng gấp đôi so với thời gian đầu triển khai. Tuy nhiên, lượng bán xăng RON 95 vẫn là chủ lực, với lượng bán 30.000 lít/ngày.

Theo bà Ngô Ngọc Nga, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu số 1, sau 1 tuần, tình hình có khả quan hơn khi khách hàng đã biết và chủ động tới đổ xăng E10 tại cửa hàng.

Còn theo chia sẻ của các nhân viên tại cây xăng, lượng chủ phương tiện ô tô hỏi về xăng E10 nhiều hơn so với chủ xe máy.

Khi được hỏi ý kiến về loại xăng mới, nhiều tài xế cho rằng, chất lượng xăng chưa thuyết phục được họ, nhất là sau trải nghiệm không tốt với xăng sinh học E5 trước đây. Tài xế lo ngại nguy cơ ăn mòn động cơ, bay hơi nhanh, để lâu sinh cặn, thậm chí cháy nổ nếu dùng xăng E10.

Sau lần đầu sử dụng xăng E10, anh Hữu Hậu (phường Phú Nhuận) cho rằng chưa thể đánh giá được các tác động của xăng với xe. Tuy nhiên, vị khách này cảm nhận xe hoạt động bình thường.

“Có quá nhiều thông tin trái chiều về loại xăng này khiến tôi e ngại. Nếu giá rẻ hơn đáng kể và cảm nhận xăng an toàn cho động cơ, tôi sẽ cân nhắc dùng lâu dài. Còn hiện tại, tôi vẫn dùng RON 95 để đảm bảo bền máy”, anh Hậu nói thêm.

Gợi ý thông điệp truyền thông và quảng bá đúng về xăng E10, TS Lê Hải Hưng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Ứng dụng công nghệ cho rằng: Xăng E10 là bước chuyển tiếp cần thiết giúp giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng nhiên liệu có pha ethanol giúp hỗ trợ nông dân và ngành trồng trọt trong nước phát triển sản xuất. Ethanol có thể là giải pháp bền vững, nếu được sản xuất từ phụ phẩm nông nghiệp và công nghệ tiên tiến.

"Trong mọi trường hợp, sử dụng nhiên liệu sinh học là một xu hướng tất yếu và đặc biệt phù hợp với một nước có nền kinh nông nghiệp như Việt Nam. Vì vậy, khi sử dụng xăng E10 là người tiêu dùng đã trực tiếp đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp chung, đó là bảo vệ môi trường và phát triển nền kinh tế nông nghiệp của nước nhà", TS Lê Hải Hưng chia sẻ.