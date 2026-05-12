Giá xăng dầu hôm nay 12/5: Dầu thế giới tăng cao, trong nước chờ điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần (11/5).

Kết thúc phiên giao dịch 11/5, giá dầu Brent tăng 2,88%, lên mức 104,2 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI tăng 2,78%, lên mức 98,07 USD/thùng. Trong phiên này, có thời điểm giá dầu Brent chạm mốc gần 106 USD/thùng, còn dầu WTI có lúc vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (12/5), giá dầu thế giới ít biến động.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h56' ngày 12/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 104,2 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 98,1 USD/thùng, tăng 0,03% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran ở trạng thái “thoi thóp”, trong bối cảnh phần lớn eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và chưa có tín hiệu cho thấy cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.

Căng thẳng gia tăng sau khi ông Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran về đề xuất hòa bình.

Trước đó, Iran đưa ra các điều kiện về chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh, khẳng định chủ quyền đối với eo biển Hormuz, yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và các lệnh trừng phạt kinh tế.

Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích những yêu cầu này trên mạng xã hội và cho rằng đó là những điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Về nguồn cung, theo ông Amin Nasser, Giám đốc điều hành Saudi Aramco - nhà sản xuất dầu lớn nhất trên toàn cầu - thế giới đã mất khoảng 1 tỷ thùng dầu kể từ khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Ông cho rằng thị trường năng lượng sẽ cần thời gian để ổn định, ngay cả khi hoạt động vận chuyển được nối lại.

Khảo sát của Reuters cho thấy, sản lượng của OPEC trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ, chỉ còn khoảng 20,04 triệu thùng mỗi ngày.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê-út sang Trung Quốc có thể tiếp tục giảm trong tháng 6 do giá cao và nguồn cung hạn chế bởi xung đột.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay được áp dụng như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.790 đồng/lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Dầu mazut có giá không cao hơn 21.172 đồng/kg. Trong khi dầu diesel có giá không cao hơn 27.494 đồng/lít.

Giá dầu diesel đã được điều chỉnh giảm tới 6 lần trong vòng 1 tháng trở lại đây. Nếu tính từ mức đỉnh 44.788 đồng ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 17.294 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới và trong khu vực như Thái Lan.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.