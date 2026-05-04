Giá xăng dầu hôm nay 4/5: Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu hôm nay tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, trong bối cảnh Iran đưa ra đề xuất mới 14 điểm về đàm phán hòa bình với Mỹ, nhằm chấm dứt xung đột. Diễn biến này đang góp phần làm dịu bớt những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, yếu tố từng đẩy giá dầu tăng mạnh trong thời gian qua.

Theo các chuyên gia phân tích, động thái ngoại giao này là bước tiến quan trọng nhằm phá vỡ thế bế tắc kéo dài trong quan hệ giữa hai bên, qua đó mở ra khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh họa: iStock).

Chính kỳ vọng về một lối thoát cho xung đột đã khiến tâm lý thị trường thay đổi nhanh chóng, từ trạng thái lo ngại gián đoạn nguồn cung sang thận trọng theo dõi diễn biến đàm phán.

Giá dầu liên tục tăng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026, khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa và làm gián đoạn việc vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, qua đó đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Tuy nhiên, với tín hiệu mới nhất từ phía Iran, thị trường đang dần điều chỉnh lại kỳ vọng. Theo nhận định của các chuyên gia, giá dầu hiện phụ thuộc lớn vào triển vọng kết thúc xung đột. Khi khả năng đối thoại được nối lại, rủi ro nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng có xu hướng giảm xuống, qua đó làm suy yếu động lực tăng giá.

Mặc dù vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Những phát biểu cứng rắn từ phía Iran, cũng như khả năng Mỹ xem xét các phương án quân sự mới cho thấy căng thẳng chưa thực sự được giải quyết triệt để. Điều này đồng nghĩa với việc giá dầu có thể tiếp tục biến động mạnh theo từng thông tin địa chính trị.

Nhìn chung, xu hướng giảm của giá dầu trong tuần này được đánh giá là có cơ sở, dù mức độ giảm có thể không quá sâu do rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu. Thị trường nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp, phản ánh sự giằng co giữa kỳ vọng chấm dứt xung đột và những bất ổn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 29/4, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít, tăng 792 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít, tăng 871 đồng/lít..

Dầu diesel không cao hơn 28.172 đồng/lít, tăng 1.475 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 20.027 đồng/kg, tăng 1.216 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.