Hà Nội nói rõ về phiếu khảo sát tại HH Linh Đàm: Chưa có chuyện di dời cư dân

Hà Nội rà soát pháp lý HH Linh Đàm, cư dân tiếp tục chờ “lối ra” sổ hồng

Sau khi nhiều cư dân HH Linh Đàm nhận được phiếu khảo sát liên quan tới phương án xử lý căn hộ, UBND phường Hoàng Liệt cho biết đây mới là bước thu thập thông tin phục vụ quá trình nghiên cứu tháo gỡ các tồn tại pháp lý tại dự án, chưa phải quyết định di dời hay thu hồi nhà ở.

Theo chính quyền địa phương, hoạt động lấy ý kiến được triển khai theo đề nghị của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội. Nội dung khảo sát nhằm ghi nhận nguyện vọng của người dân đối với các phương án xử lý được đưa ra trong quá trình rà soát sai phạm kéo dài nhiều năm tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

Những ngày qua, việc xuất hiện hai phương án gồm hoàn trả căn hộ để nhận lại tiền hoặc bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà đã khiến không ít cư dân lo lắng. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy đa số người dân không đồng tình với các phương án này mà mong muốn tiếp tục sinh sống tại nơi ở hiện tại và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Chưa được cấp sổ hồng vì công trình tồn tại nhiều sai phạm, không ít cư dân sống trong trạng thái “có nhà nhưng chưa trọn quyền”, tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Ảnh: Phạm Hưng

Tổ hợp HH Linh Đàm được đưa vào sử dụng hơn 10 năm trước, hiện có khoảng 10.000 căn hộ với hàng chục nghìn cư dân sinh sống. Dù cộng đồng dân cư đã hình thành ổn định, nhiều căn hộ đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng do các sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng.

UBND phường Hoàng Liệt cho biết quá trình rà soát thấy các vi phạm chủ yếu tập trung tại các tòa VP3, VP5, VP6 và cụm HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm. Những tồn tại này từng được cơ quan chức năng kết luận qua nhiều đợt thanh tra trước đây.

Sai phạm chủ yếu liên quan đến việc tăng số tầng, số lượng căn hộ, thay đổi công năng sử dụng và làm gia tăng mật độ dân cư vượt quy hoạch được phê duyệt. Các dự án do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

Theo địa phương, việc rà soát hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do hồ sơ pháp lý, hồ sơ xử lý vi phạm và tài liệu kỹ thuật của dự án chưa được bàn giao đầy đủ qua các thời kỳ.

UBND phường Hoàng Liệt cho biết, phần lớn cư dân hiện quan tâm nhất tới khả năng được cấp sổ hồng sau nhiều năm chờ đợi. Địa phương cũng kiến nghị các cơ quan chức năng TP. Hà Nội sớm có phương án xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho dự án.