1 món ăn 'siêu hot' dịp Tết bác sĩ khuyến cáo có thể khiến huyết áp cao vút nếu lạm dụng

Món ăn "hot" trên mâm cỗ Tết dễ khiến huyết áp tăng cao

Trong bối cảnh thị trường Tết sôi động, hàng loạt sản phẩm “ăn liền” và đồ muối lên ngôi vì dễ bảo quản, dễ chế biến và hợp khẩu vị số đông. Từ gà ủ muối, thịt bò muối cho đến các món chân giò muối, thực phẩm chế biến sẵn được nhiều gia đình lựa chọn để “đổi vị” trong những ngày sum họp. Tuy nhiên, phía sau hương vị đậm đà là hàm lượng muối (natri clorua – NaCl) không hề nhỏ.

PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên – Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết trên Đời sống & Pháp luật, việc tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch và huyết áp.

Theo PGS Niên, natri là yếu tố trực tiếp liên quan đến tăng huyết áp. Khi lượng muối đưa vào cơ thể vượt ngưỡng khuyến nghị, huyết áp có xu hướng tăng, kéo theo nhiều hệ lụy cho hệ tim mạch. Với những người đã mắc tăng huyết áp, việc ăn nhiều thực phẩm muối có thể làm xuất hiện các “đợt” tăng huyết áp mới, khiến bệnh diễn tiến nặng hơn dù đang điều trị ổn định.

Thịt gà ủ muối (ảnh minh họa)

Không chỉ dừng lại ở huyết áp, tác động của chế độ ăn nhiều muối còn lan sang các cơ quan khác. Tăng huyết áp lâu dài là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến suy tim và các biến chứng tim mạch. Bên cạnh đó, người có bệnh nền như bệnh thận cũng có thể đối mặt với nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn khi thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu natri.

“Điều đáng lo là nhiều người tiêu dùng có tâm lý chủ quan, cho rằng các món muối này không chứa quá nhiều muối vì không có vị mặn gắt. Thực tế, trong quá trình chế biến và bảo quản, lượng natri tích lũy trong sản phẩm có thể cao hơn nhiều so với tưởng tượng”, PGS Niên nhấn mạnh.

Cách làm gà ủ muối bằng nồi áp suất

Chuẩn bị nguyên liệu món gà ủ muối bằng nồi áp suất

Dưới đây là những nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để nấu thành công món gà ủ muối bằng nồi áp suất cho 4 người ăn:

- Gà cần 1 con khoảng hơn 1kg.

- Gừng, sả, lá chanh, hành tây, ớt

- Nước cốt chanh

- Bột nghệ

- Muối, đường, hạt tiêu, các loại gia vị vừa đủ.

Để món ăn ngon, hấp dẫn, bạn hãy chú ý lựa chọn gà sạch, da căng bóng. Bạn có thể dùng tay nhấn xuống phần thịt gà, nếu thấy da có độ đàn hồi thì nên chọn mua. Không nên chọn gà có màu trắng tái hoặc thâm đen, có mùi lạ.

Hướng dẫn cách chế biến gà ủ muối bằng nồi áp suất

1. Cách sơ chế và nhuộm màu vàng cho gà đẹp

Gà bạn mua về bạn nên làm sạch hết lông còn sót lại, dùng dao cắt bỏ phần đầu của phao câu. Sau đó, bạn cho nước cốt chanh và chút muối chà xát xung quanh mình gà, để nguyên trong khoảng 10 phút rồi đem rửa sạch với nước. Gà rửa sạch, để ráo nước.

Tiếp tục, bạn cho chảo chống dính lên bếp gas, đổ khoảng 300ml nước lọc và 1 thìa bột nghệ vào trong, khuấy đều lên. Bạn đun cho đến khi hỗn hợp này nóng lên thì thả gà vào sao cho nước nghệ nhuốm đều trên mình gà. Khi thấy gà đã có màu vàng đều thì bạn tắt bếp, cho gà ra đĩa và để ráo nước.

2. Làm sạch các nguyên liệu khác

Hành tây bạn đem lột vỏ, rửa sạch bằng nước rồi cắt đôi thành nhiều khoanh dày. Gừng đem cạo vỏ, rửa sạch rồi cắt thành nhiều lát mỏng, đập dập. Sả sau khi rửa sạch, đem cắt làm đôi, đập dập cho thơm. Lá chanh rửa sạch, cắt nhỏ.

3. Hướng dẫn cách ủ gà muối

Đầu tiên, bạn cho khoảng 400g muối hạt vào nồi áp suất. Sau đó, phủ lên trên là lớp sả, gừng đã cắt và đập dập để tránh làm gà bị mặn. Tiếp tục, bạn cho gà lên trên, rắc thêm sả, hạt tiêu, lá chanh lên trên.

Bạn bật nồi áp suất, ủ ở nhiệt độ khoảng 160 độ C trong vòng 30 phút, sau đó tiếp tục ủ thêm khoảng 20 phút trong khoảng nhiệt 160 độ C.

Thành quả đạt được là món gà ủ muối có màu da vàng óng, mùi thơm hấp dẫn. Khi ăn thấy thịt gà mềm, không bị khô.

Khi làm gà ủ muối bằng nồi áp suất cần lưu ý điều gì?

Khi làm gà ủ muối bằng nồi áp suất bạn hãy chú ý chỉnh nhiệt phù hợp, để lửa nhỏ để gà chín đều, không bị nát.

Khi đợi gà chín, bạn có thể pha nước chấm gà cực ngon với công thức: 1 thìa đường, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa muối, thêm 2 quả ớt, 1 thìa nước cốt chanh. Bạn khuấy cho tan đường và muối rồi cho thêm lá chanh cắt nhỏ vào và thưởng thức món ăn ngon, bổ dưỡng của mình.