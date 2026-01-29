Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đồng Nai: Mua 12 tấn heo bệnh do bị dịch tả heo châu Phi bán ra thị trường

Sự kiện: Thực phẩm bẩn

Trong thời gian dài, Phượng đã thu mua heo chết do bị dịch tả heo châu Phi với khối lượng khoảng 12 tấn rồi bán ra thị trường.

Ngày 28-1, Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (SN 1983, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Phượng cùng số tang vật bị thu giữ

Từ các nguồn tin, cảnh sát kiểm tra kho chứa heo của Phượng. Kết quả bước đầu xác định, từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2024, Phượng đã thu mua heo chết do bị dịch tả heo châu Phi với khối lượng khoảng 12 tấn với giá từ 10.000 - 25.000 đồng/kg, trên địa bàn 2 huyện Định Quán, Thống Nhất cũ.

Sau đó, Phượng mang về nhà tiến hành mổ, pha lóc, phân chia theo từng loại thịt như ba rọi, nạc…

Sau đó, Phượng mang đem bán lại với giá cao từ 70.000 - 85.000 đồng/kg cho nhiều khách hàng mua để dùng làm thực phẩm tại 2 tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nhằm kiếm lời.

Công an đọc lệnh bắt Lê Thị Bích Phượng

Chi cục Thú y vùng VI và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh xác định phát hiện vi-rút dịch tả heo châu phi trong các mẫu thịt heo gửi xét nghiệm.

Công an thông báo đến các cá nhân đã bán và mua heo chết với bị can Lê Thị Bích Phượng khẩn trương trình báo và liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để xử lý.

28/01/2026 17:34 PM (GMT+7)
