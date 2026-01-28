Giá heo hơi hôm nay, 28-1: Giá heo mảnh ở chợ đầu mối tăng cao

Ngày 28-1, thông tin từ các thương lái cho biết giá heo hơi của các công ty chăn nuôi quy mô lớn đưa về cơ sở giết mổ tại TP HCM tăng 1.000 đồng lên 71.500 – 74.000 đồng/kg, còn heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn ổn định ở mức 60.000 – 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi cho dù chỉ tăng nhẹ 1.000 đồng/kg nhưng giá heo mảnh tại chợ đầu mối được thương lái điều chỉnh tăng khá mạnh đến 3.000 đồng lên 95.000 – 100.000 đồng/kg, tùy loại.

Do giá heo mảnh tăng nên heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng tăng theo. Thịt heo đùi tăng 5.000 đồng lên 95.000 đồng/kg, còn các mặt khác ổn định ở mức cao như giò trước 85.000 đồng/kg, giò sau 80.000 đồng/kg, ba rọi 145.000 đồng/kg, sườn non 55.000 đồng/kg, cốt lết 93.000 đồng/kg, nạc dăm 130.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh tăng tại chợ đầu mối ở TP HCM

Còn giá heo hơi tại các vùng miền đến thời điểm này vẫn chưa thấy các công ty chăn nuôi quy mô lớn điều chỉnh giá. Cụ thể gần 2 tuần qua, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc vẫn ở mức 71.000 – 74.000 đồng/kg, khu vực miền Nam từ 69.000 – 72.000 đồng/kg.

Theo thương lái, sức mua thịt heo trên thị trường hiện nay đang bắt đầu tăng lên gần 400 tấn/ngày tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và sắp tới sẽ còn tăng tiếp do nhu cầu mua sắm Tết. Do đó, giá thịt heo từ nay đến Tết chỉ có tăng, trong đó thịt heo loại 1 sẽ tăng nhiều nhất do nhu cầu tăng cao trong dịp Tết.