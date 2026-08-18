Giá tăng mạnh, ớt hiểm xanh đắt hơn thịt gà

Khảo sát tại các chợ lẻ TP HCM cho thấy ớt chỉ thiên, ớt sừng và ớt chuông cùng có giá khoảng 70.000 đồng một kg. Riêng ớt hiểm tăng lên 150.000-170.000 đồng, cao hơn 60% so với đầu năm.

Bà Hòa, tiểu thương bán ớt tại chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông, cho biết nửa đầu năm ớt hiểm (ớt xiêm) có giá khoảng 90.000 đồng một kg và nguồn hàng khá dồi dào. Nay vào mùa mưa, sản lượng giảm, mỗi ngày bà chỉ nhập được khoảng 3-5 kg.

Theo bà, ớt hiểm tại chợ đầu mối hiện khan hàng. Phần lớn nguồn ớt bà bán được thu mua trực tiếp từ các hộ trồng ở Long An, song số lượng cũng hạn chế.

"Giá ớt đang khá cao so với các loại rau gia vị khác, đặc biệt ớt hiểm xanh còn đắt hơn thịt gà (gà ta 140.000 đồng một kg)", bà Hòa nói.

Ở hiểm (ớt xiêm) đang được bán tại chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông với giá 150.000-170.000 đồng một kg. Ảnh: Thi Hà

Báo cáo tại các chợ đầu mối TP HCM cho thấy, ớt sừng và ớt chỉ thiên có nguồn hàng nhiều hơn nhưng giảm 10-20% so với tháng trước. Giá bán sỉ hai loại này hiện khoảng 45.000-50.000 đồng một kg. Trong khi đó nguồn ớt xiêm xanh lại khan.

Tại Vĩnh Long, thương lái đang thu mua ớt sừng tại ruộng khoảng 45.000 đồng một kg, ớt chỉ thiên 47.000 đồng, tăng 40-50% so với những năm trước.

Ông Hoàn, một hộ trồng ớt tại Vĩnh Long, cho biết vụ ớt chính thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6. Từ tháng 7, lượng ớt giảm do ít hộ tiếp tục xuống giống khi bước vào mùa mưa, khiến việc canh tác khó khăn và cây dễ phát sinh dịch bệnh.

Chi phí sản xuất năm nay cũng tăng, trong đó tiền công hái khoảng 6.000 đồng một kg, chi phí chăm sóc và vật tư 11.000-13.000 đồng. Theo ông Hoàn, giá thành sản xuất khoảng 20.000 đồng một kg, từ mức này người trồng mới bắt đầu có lãi.

"Đợt này giá ớt lên tới 45.000 đồng một kg, với 3 công ớt, nếu giá duy trì ở mức hiện tại, tôi có thể lãi khoảng 150 triệu đồng", ông Hoàn nói.

Theo ông, mưa đến sớm khiến năng suất ớt thấp hơn vụ khô. Các bệnh như thán thư, héo xanh, thối trái cũng dễ phát sinh và lây lan nhanh trong điều kiện ẩm ướt. Riêng ớt hiểm xanh khó trồng, thời gian thu hoạch dài hơn ớt chỉ thiên và ớt sừng, trong khi phần lớn được trồng xen canh nên nguồn cung càng hạn chế.

Ở chiều ngược lại, đầu ra xuất khẩu ớt đang tăng. Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu ớt đạt 73,4 triệu USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm rau củ.

Ớt phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, chiếm khoảng 75% lượng xuất khẩu năm 2024. Từ tháng 4/2025, ớt Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này, với các yêu cầu về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Trong bối cảnh đầu ra xuất khẩu tăng, ngành nông nghiệp vẫn khuyến cáo người dân không nên tự phát mở rộng diện tích khi chưa có đầu ra ổn định, tránh tình trạng dư cung khi thị trường đảo chiều.