Giá ớt cao kỷ lục, nông dân Vĩnh Long trúng lớn

Tại các vùng chuyên canh như ấp Ba Động (phường Trường Long Hòa) hay ấp Ngãi Hiệp (xã Hưng Mỹ), niềm vui hiện rõ trên từng ruộng ớt. Dù vụ này chịu tác động bất lợi của thời tiết, mưa nắng thất thường khiến năng suất giảm khoảng 10 đến 20%, nhưng mức giá cao đã bù đắp đáng kể, mang lại lợi nhuận lớn cho người trồng. Theo tính toán của nông dân, với năng suất đạt 1,5–2 tấn/công đất (1.000 m²), giá bán tại ruộng phổ biến khoảng 90.000 đồng/kg, thời gian thu hoạch kéo dài 6–7 tháng, nhiều hộ thu lãi ròng trên 100 triệu đồng/công sau khi trừ chi phí. Đây là mức thu nhập vượt trội so với hầu hết các loại cây trồng khác trên cùng diện tích.

So với cây lúa, đặc biệt trong điều kiện ruộng khô hạn, thiếu nước vào mùa khô, cây ớt cho hiệu quả kinh tế vượt trội

So sánh với cây lúa đặc biệt trong điều kiện ruộng khô hạn, thiếu nước vào mùa khô hiệu quả kinh tế của việc trồng cây ớt càng thể hiện rõ rệt.

Giá ớt lập đỉnh, nông dân trồng ớt vươn lên thoát nghèo bền vững

Bà Nguyễn Thị Bạch (ấp Ba Động) cho biết, thu nhập từ 3 công ớt của gia đình cao gấp khoảng 10 lần so với trồng lúa trong cùng điều kiện canh tác. “Cây ớt tuy cực công chăm sóc, nhưng cho thu hoạch liên tục, có tiền xoay vòng, giúp gia đình ổn định cuộc sống”, bà Bạch chia sẻ.

Cây ớt lời giải cho bài toán đất lúa kém hiệu quả

Ớt chỉ thiên là cây trồng ngắn ngày, thời gian từ xuống giống đến thu hoạch lứa đầu chỉ khoảng 2,5 tháng, vốn đầu tư vừa phải, thu hoạch liên tục nhiều tháng. Chính đặc điểm này khiến cây ớt trở thành lựa chọn phù hợp trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, đặc biệt ở những vùng thường xuyên thiếu nước tưới vào mùa khô. Thực tế tại Vĩnh Long cho thấy, việc chuyển từ lúa sang trồng ớt không chỉ giúp nông dân tăng thu nhập mà còn tạo sinh kế ổn định hơn, giảm phụ thuộc vào một loại cây trồng truyền thống vốn ngày càng chịu nhiều rủi ro từ biến đổi khí hậu.

Giá ớt cao, nông dân tăng cường phòng trị sâu bệnh

Theo phân tích từ thực tế địa phương và thương lái, đợt tăng giá ớt kỷ lục lần này bắt nguồn chủ yếu từ sự mất cân đối cung, cầu. Về phía cung, thời tiết mưa nắng thất thường, số ngày mưa liên tiếp trong năm nay rất cao đã khiến nhiều diện tích ớt phát sinh sâu bệnh như bọ trĩ, thán thư, làm giảm năng suất và tỷ lệ trái đạt loại I. Đáng chú ý, mưa lũ diễn ra khốc liệt tại miền Trung đã khiến nhiều vùng chuyên canh trồng ớt lớn bị thiệt hại sản lượng, càng làm nguồn cung trên thị trường sụt giảm.

Cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quá trình trồng cây ớt

Ở chiều ngược lại, nhu cầu tiêu thụ ớt tươi tăng mạnh vào dịp cuối năm, khi hoạt động chế biến thực phẩm và tiêu dùng sôi động hơn. Thị trường không chỉ nóng lên tại chỗ, mà thương lái từ nhiều địa phương khác cũng đổ về Đồng bằng sông Cửu Long thu mua, tạo áp lực cầu lớn trong khi nguồn cung hạn chế, đẩy giá tăng cao.

Lợi nhuận cao nhưng rủi ro không nhỏ

Dù đang là cây “hái ra tiền”, ớt không phải là cây trồng dễ tính. Kinh nghiệm của những nông dân lâu năm như chị Nguyễn Thị Kiều (Ba Động) hay bà Võ Thị Phượng (Ngãi Hiệp) cho thấy, để có vụ ớt đạt hiệu quả cao, người trồng phải đầu tư nhiều công sức và kỹ thuật.

Cây ớt có vòng đời dài, rất nhạy cảm với thời tiết, dễ bùng phát dịch bệnh nếu không được theo dõi và phòng trừ tổng hợp kịp thời. Chỉ cần lơ là một giai đoạn, năng suất và chất lượng trái có thể giảm mạnh. Thực tế này cho thấy, lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn, đòi hỏi người nông dân phải ngày càng chuyên nghiệp hơn trong canh tác.

Nhận diện rõ tiềm năng và thách thức, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã xác định ớt chỉ thiên là một trong 8 ngành hàng chủ lực cần được ưu tiên nâng cấp chuỗi giá trị. ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long từng chia sẻ trên báo chí về định hướng phát triển cây ớt trong thời gian tới sẽ tập trung vào các trụ cột chính. Trước hết là tổ chức lại sản xuất, hình thành vùng trồng tập trung, phát triển hợp tác xã và tổ hợp tác nhằm giảm sản xuất manh mún, tăng sức liên kết. Song song đó là nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm, thông qua áp dụng các quy trình canh tác an toàn như VietGAP, GlobalGAP, xây dựng mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.

Ớt chỉ thiên rất phù hợp với thổ nhưỡng ở Vĩnh Long

Ngành nông nghiệp cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, từ cơ giới hóa, hệ thống tưới tiết kiệm đến các giải pháp kỹ thuật giúp giảm chi phí và tăng khả năng chống chịu với thời tiết. Ở khâu sau thu hoạch, tỉnh khuyến khích đầu tư sơ chế, bảo quản và chế biến sâu như ớt sấy, ớt xay, tương ớt… nhằm kéo dài thời gian tiêu thụ, nâng cao giá trị và giảm áp lực tiêu thụ tươi.

Một khu vực trồng ớt công nghệ cao

Giá ớt lập đỉnh là tín hiệu tích cực, cho thấy hướng chuyển đổi cây trồng tại Vĩnh Long là đúng đắn. Tuy nhiên, lịch sử sản xuất nông nghiệp cũng cho thấy, nếu thiếu định hướng, những “cơn sốt” giá có thể dẫn đến mở rộng diện tích ồ ạt, kéo theo rủi ro về thị trường và môi trường. Bài toán đặt ra hiện nay không chỉ là tận dụng lợi thế giá cao, mà là tận dụng chính thời điểm này để tái tổ chức sản xuất. Khi người nông dân được trang bị kỹ thuật, vùng trồng được quy hoạch, khoa học, công nghệ được ứng dụng và thị trường được kết nối bền vững, cây ớt mới thực sự trở thành “cây vàng” lâu dài, giúp nông dân Vĩnh Long không chỉ “được mùa, được giá”, mà còn đứng vững trước những biến động của thị trường và khí hậu.