Loạt CEO công ty chứng khoán thu nhập tiền tỷ nửa đầu năm

Tính đến ngày 19/8, nhiều công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng. Một số đơn vị tiết lộ thu nhập của các lãnh đạo cấp cao, trong đó tổng giám đốc (CEO) thường có lương thưởng cao nhất.

Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng giám đốc Chứng khoán HSC, là lãnh đạo có mức thu nhập nhiều nhất trong các doanh nghiệp công bố số liệu. Nửa đầu năm, HSC trả cho CEO 4,8 tỷ đồng lương thưởng, tương đương năm ngoái. Bình quân thu nhập mỗi tháng của ông Giang khoảng 800 triệu đồng.

Sinh năm 1969, ông Trịnh Hoài Giang đảm nhận chức CEO HSC từ năm 2020 đến nay. Trước đó, doanh nhân này từng có 13 năm làm Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư và vận hành công ty chứng khoán này.

Trước khi gia nhập HSC, ông Giang làm việc tại Dragon Capital và Vietcombank. Theo báo cáo quản trị bán niên 2026, tại ngày 30/6, CEO này sở hữu 6 triệu cổ phiếu HCM, tương đương 0,56% vốn HSC.

CEO có thu nhập lớn thứ hai trong nhóm các công ty chứng khoán là bà Tôn Minh Phương, người đứng đầu Ban điều hành của Vietcap. Theo báo cáo tài chính bán niên, tổng lương và các quyền lợi khác của bà Phương ở mức 3,36 tỷ đồng. Mức này tương đương bình quân mỗi tháng bà lĩnh 560 triệu đồng, gấp gần 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Các thành viên HĐQT khác của Vietcap như Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng hay các ông Đinh Quang Hoàng, Tô Hải không nhận thù lao. Tổng cộng, Vietcap đã chi 10,3 tỷ đồng để trả lương, thưởng cho các cán bộ chủ chốt, gấp đôi năm ngoái.

Tổng giám đốc Vietcap sinh năm 1983, là Cử nhân chuyên ngành Tài chính và ngân hàng tại University of Technology, Sydney (Australia). Bà Phương có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và gia nhập Vietcap từ năm 2011.

Xếp sau bà Tôn Minh Phương về thu nhập là ông Nhâm Hà Hải, CEO Chứng khoán VPBank (VPBankS). Trong nửa đầu năm, doanh nhân này có tổng lương, thưởng là 3,2 tỷ đồng, tương đương 533 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, con số này thấp hơn mức 5,2 tỷ đồng mà cựu tổng giám đốc Vũ Hữu Điền nhận trong cùng kỳ năm trước.

Sinh năm 1977, ông Nhâm Hà Hải có trình độ Thạc sĩ Tài chính, giữ chức CEO VPBankS từ tháng 12/2025 tới nay. Ông Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Chứng khoán An Bình (ABS), Techcombank, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và Techcom Capital.

Từ trên xuống và từ trái sang: Ông Nguyễn Đức Quân Tùng, ông Lê Minh Tài, ông Nhâm Hà Hải, ông Trịnh Hoài Giang, bà Tôn Minh Phương và ông Nguyễn Duy Linh. Đồ họa: Trọng Hiếu

VPS, công ty đứng đầu thị phần môi giới chứng khoán, trả lương, thưởng cho Tổng giám đốc Lê Minh Tài 1,44 tỷ đồng sau nửa năm, tương đương 240 triệu đồng mỗi tháng. Cùng với VPS, Vietcap, HSC, VPBankS cũng là những doanh nghiệp nằm trong top 10 thị phần môi giới trên thị trường.

Tuy nhiên, mức thu nhập tiền tỷ không chỉ xuất hiện ở các công ty có thị phần môi giới lớn trong top 10. Chứng khoán SHS trả lương thưởng cho Tổng giám đốc Nguyễn Duy Linh, người mới đảm nhận vị trí trong hơn 5 tháng, mức 2,8 tỷ đồng. Với mức này, mỗi tháng ông Linh nhận bình quân khoảng nửa tỷ đồng.

Tại Chứng khoán OCB (OCBS), Tổng giám đốc Nguyễn Đức Quân Tùng nhận 2,93 tỷ đồng nửa đầu năm, tương đương gần 490 triệu đồng một tháng. Bên cạnh đó, ông Trương Ngọc Lân, Tổng giám đốc Chứng khoán VIX có thu nhập 1,16 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều công ty chứng khoán trả lương thưởng cao cho các lãnh đạo cấp cao trong bối cảnh kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng dù thị trường biến động mạnh nửa đầu năm. Theo thống kê, trong nửa đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế toàn ngành đạt khoảng 24.800 tỷ đồng, cải thiện 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng cho vay là động lực chính khi mang về 23.452 tỷ đồng doanh số, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.