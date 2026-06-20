Chật vật trước ‘bão’ giá, phí

Giá “lên rồi khó xuống”

Trong lần ghé chợ gần nhà để mua rau, chị Yên Hà (ngụ phường Bình Tân, TPHCM) không khỏi bất ngờ, khi chỉ một ít rau gồm húng quế, tía tô, dấp cá đã có giá tới 50.000 đồng. “Trước đây số tiền đó có thể mua được khá nhiều rau và thực phẩm khác. Bây giờ chỉ vài loại rau ăn kèm cũng đã ngốn một khoản đáng kể”, chị Hà chia sẻ.

Nhiều quán ăn sau khi tăng giá thì hầu như không khi nào thông báo giảm giá

Theo các tiểu thương, nhiều loại rau xanh có giá dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Giá nhập tăng khiến người bán buộc phải điều chỉnh giá bán lẻ để duy trì hoạt động kinh doanh.

Không chỉ rau xanh, thịt heo - một trong những mặt hàng thiết yếu trong bữa ăn hằng ngày cũng đang chịu áp lực tăng giá. Nhiều tiểu thương cho biết sức mua đã giảm từ 30-50% kể từ sau Tết Nguyên đán. Giá thịt heo tại nhiều chợ hiện tăng thêm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, cá biệt có những loại tăng tới 15.000 đồng/kg. Như sườn non có giá 240.000 đồng/kg, có nơi để giá gần 300.000 đồng/kg, cốt lết khoảng 160.000 – 170.000 đồng/kg, ba rọi khoảng 220.000 đồng…

Sức mua sụt giảm do người dân thắt chặt chi tiêu

Mức tăng này khiến chi phí cho bữa ăn gia đình bị đội lên đáng kể. Để tiết kiệm, người tiêu dùng dần thay đổi thói quen mua sắm. Nếu trước đây nhiều gia đình ưu tiên các phần thịt ngon như ba chỉ, sườn non thì nay chuyển sang lựa chọn thịt đùi, thịt vai và mua số lượng ít hơn.

Không chỉ thực phẩm tươi sống, các dịch vụ ăn uống cũng đồng loạt điều chỉnh giá. Nếu như trước đây suất cơm bình dân 35.000 đồng/phần khá phổ biến thì nay mức giá này gần như biến mất. Nhiều quán ăn đã tăng thêm từ 10.000 - 15.000 đồng/phần, đưa giá bữa trưa phổ biến lên 50.000 - 60.000 đồng.

Một xe xôi cúc, xôi mặn bán dạo ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa) trước đây giá chỉ 10.000 đồng/hộp. Hồi năm ngoái tăng lên 13.000 đồng/hộp; đầu năm nay tiếp tục tăng giá thêm 2 lần, mỗi lần 2.000 đồng. “Hộp xôi cúc bình dân giờ đã 17.000 đồng/hộp; còn xôi mặn hộp lớn cũng lên tới 25.000 đồng. Giá tăng nhanh không tưởng” – ông Xuân (tài xế công nghệ) nói.

Người dân giảm chi, doanh nghiệp gồng mình

Không chỉ ngành thực phẩm, dệt may cũng đang chịu sức ép khi giá nguyên phụ liệu tăng từ 10-17% kể từ tháng 3 đến nay. Nhiều doanh nghiệp (DN) phải chấp nhận các đơn hàng lợi nhuận thấp để giữ chân khách hàng và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Kinh doanh ế ẩm, nhiều tiểu thương chợ truyền thống đóng cửa nghỉ bán

Trong khi đó, ngành nuôi tôm tiếp tục đối mặt khó khăn khi giá thức ăn thủy sản đã tăng lần thứ ba từ đầu năm, khiến tổng chi phí sản xuất tăng thêm khoảng 30-40%.

Điều khiến nhiều người dân băn khoăn là trong khi giá xăng dầu đã giảm so với giai đoạn trước, nhưng nhiều loại phí dịch vụ như vận tải, giao hàng, xe công nghệ, hàng ăn… vẫn duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu điều chỉnh giảm tương ứng.

Theo TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, xu hướng thắt chặt chi tiêu đang diễn ra khá rõ nét trong xã hội và tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Thuận cho rằng, những biến động của thị trường thế giới thời gian qua đã kéo theo giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và chi phí logistics tăng mạnh. Hệ quả là nhiều mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ tăng giá bình quân từ 20-22%.

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Vissan cho biết, sức mua thịt heo từ đầu năm đến nay khá chậm do người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với giá cả. Trong khi đó, giá heo hơi có thời điểm lên tới 74.000 đồng/kg; giá bao bì tăng 30-40%; nhiều loại nguyên liệu nhập khẩu tăng từ 10-20%.

Để duy trì sức mua và tránh gây thêm áp lực cho người tiêu dùng, Vissan buộc phải tiết giảm tối đa các khoản chi phí, chấp nhận thu hẹp biên lợi nhuận, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu vận hành.

Khách hàng mua sắm tại các chương trình kết nối, giao thương có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá

Ông Mai Trọng Đức, đại diện Công ty Bánh tráng Thành Danh (xã Củ Chi) cho biết, DN đang chịu áp lực lớn khi giá bột gạo, bột mì tăng tới 40% so với trước Tết Nguyên đán 2026 và hiện vẫn neo ở mức cao. Nguồn nguyên liệu củ mì tại Tây Ninh và Campuchia cũng khan hiếm, trong khi nguồn thay thế từ Bình Phước không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng tinh bột. Cùng với đó là chi phí điện năng, tiền lương và nhiều khoản chi khác liên tục gia tăng.

Tổng lực bình ổn thị trường

Trước áp lực giá cả và sức mua suy giảm, nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng đã được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và DN.

Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM phối hợp cùng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) tổ chức Tuần lễ kết nối giao thương với hàng loạt chương trình giảm giá, bán hàng theo combo tiết kiệm, khuyến mãi sâu các mặt hàng thiết yếu và dùng thử sản phẩm mới. Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA cho biết, đơn vị chú trọng kiểm chứng chất lượng sản phẩm trước khi đưa đến người tiêu dùng, nhằm đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn cao. Đồng thời, hàng Việt khi tham gia hệ thống SATRA sẽ được hưởng các chương trình khuyến mãi, giúp người tiêu dùng tiếp cận nhiều chính sách giá tốt hơn.

Siêu thị tăng cường các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm, hỗ trợ người tiêu dùng (trong ảnh, khách hàng mua sắm tại Central Mall Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên)

Song song với đó, UBND TPHCM cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành nhằm bảo đảm ổn định cung cầu và kiểm soát diễn biến giá cả trên thị trường.

Theo đó, Sở Công Thương sẽ theo dõi sát tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu, phối hợp cùng các DN tham gia chương trình bình ổn thị trường. Sở Xây dựng tập trung giám sát nguồn cung vật liệu xây dựng, kiểm tra việc niêm yết giá vận tải. Ngành nông nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn cung lương thực thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc.

Đại diện Sở Tài chính TPHCM khẳng định, mục tiêu xuyên suốt là không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung hoặc tăng giá bất thường đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng.