Ai mua 300 tỷ đồng nước hoa của Huấn Hoa Hồng?

Tôi đọc thông tin Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, cùng vợ và một số người liên quan bị cáo buộc kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Với những hình ảnh khoe tiền, khoe làm từ thiện, nhiều người đặt câu hỏi cho Google: Huấn Hoa Hồng làm gì mà giàu? Riêng tôi, khi đọc doanh thu bán nước hoa của Huấn, điều khiến tôi chú ý không hẳn là con số 300 tỷ đồng, mà là một câu hỏi rất đơn giản: Ai mua mà bán được nhiều đến vậy?

Có lẽ câu trả lời nằm ở chính cách kinh doanh trên mạng xã hội hiện nay. Huấn Hoa Hồng sở hữu lượng người theo dõi rất lớn trên các nền tảng và từng thường xuyên livestream bán nước hoa, mỹ phẩm.

Một cửa hàng bình thường phải tìm khách bằng biển hiệu, quảng cáo, vị trí mặt bằng, nhân viên bán hàng. Còn một người có hàng triệu người theo dõi thì mỗi lần livestream đã có sẵn một lượng khán giả rất lớn.

Một người bán hàng online bình thường, livstream nói khản cổ cả tối vẫn không có ai chốt đơn. Làm "giang hồ mạng", đấu khẩu, chửi bới để hút tương tác thì hàng bán đắt như tôm tươi?

Từ câu chuyện này, một câu hỏi lớn được đặt ra: Người mua đang mua sản phẩm vì chất lượng và nhu cầu thực sự, hay mua cho vui? Họ có truy vấn gì về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm hay không?

Lúc này, lại phải quay về hiện tượng giang hồ mạng. Điều đáng tiếc là "giang hồ mạng" không tự nhiên mà có chỗ đứng. Họ lớn lên từ chính sự tò mò, tung hô và cả những lượt xem của chúng ta.

Một người nói chuyện tử tế có khi phải mất nhiều năm để xây dựng uy tín, trong khi một màn chửi bới, khoe tiền, thách thức hay phát ngôn ngông nghênh lại có thể kéo hàng trăm nghìn người vào xem.

Khi sự nổi tiếng được quy đổi thành tiền một cách trực tiếp hay gián tiếp (bán hàng online), tai tiếng cũng trở thành một loại tài sản.

Thật đáng buồn khi hơn một thập kỷ, kể từ ngày mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, những người biết gây sốc luôn có đất sống vì đám đông nếu cứ thấy "có biến" là lao vào xem, để cười, để chửi, để bàn tán.

Sau đó, chính đám đông lại biến thành doanh thu của những người gây sốc trên mạng.