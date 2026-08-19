Trồng lúa chả lãi mấy, nông dân Nghệ An nghĩ ra kế trồng thứ rau này, tốt um, cắt đem bán ngày nào cũng có tiền

Trước đây, diện tích đất thực hiện mô hình chủ yếu sản xuất lúa nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao do địa hình cao cưỡng, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng và nguy cơ hạn hán thường xuyên xảy ra trong vụ Hè Thu.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, địa phương đã lựa chọn cây rau răm để thực hiện chuyển đổi do đây là loại cây dễ trồng, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện đất đai và có nhu cầu tiêu thụ ổn định trên thị trường.

Sau khi trồng, cây rau răm sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống cao, khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết của địa phương. Đến nay, diện tích 1 ha rau răm tại xóm Xuân Tân phát triển đồng đều, ít sâu bệnh gây hại, cho thu nhập ổn định, cao hơn nhiều so với trồng lúa.

Mô hình trồng rau răm của hộ ông Nguyễn Hữu Tứ ở xóm 8, xã Đại Huệ.

Ông Nguyễn Hữu Tứ ở xã Đại Huệ chia sẻ: Trồng rau răm chi phí thấp mà thu lãi lớn, ít tốn công lao động lại dễ tiêu thụ, thời gian thu hoạch ngắn, giúp người dân nhanh chóng thu hồi vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa.

Bình thường cây rau răm sau trồng 1,5 tháng đã cho thu hoạch, năng suất bình quân khi trồng rau răm dao động từ 15 - 25 tấn/ha/năm. Đây là loại cây lưu gốc, dễ trồng, sinh trưởng nhanh và cho thu hoạch nhiều đợt trong năm (khoảng 10 - 15 ngày/lần), sau trồng nếu chăm sóc tốt có thể lưu gốc 3 - 4 năm.

Thu hoạch rau răm trong mô hình.

Các hộ dân trồng rau răm ở xóm 8 cho biết: Với diện tích 1 sào (500 m2) thu hoạch ngày tầm 15 – 20 kg/ngày, với giá bán hiện tại 10.000 - 12.500 đồng/kg, người dân thu được 150.000 - 250.000 đồng/ngày. Tính ra 1 tháng cho thu nhập 3- 4,5 triệu đồng, mỗi năm thu từ 36 – 54 triệu đồng.

Kết quả bước đầu của mô hình đã góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân xóm 8 xã Đại Huệ.

Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích chuyển đổi tại những vùng đất lúa sản xuất kém hiệu quả, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống cho người dân.

Theo: Trung tâm Khuyến nông quốc ga