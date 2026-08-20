Bên trong hầm trú ẩn giá từ 16 tỷ đồng cho giới siêu giàu cất vàng, siêu xe

Những hầm trú ẩn khổng lồ dành cho giới siêu giàu ở dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Ảnh: Brunig Mega Safe

Giữa lòng dãy Alps, những hầm trú ẩn kiên cố đang được xây dựng dành cho giới siêu giàu, nơi họ có thể cất giữ tài sản, ô tô, tác phẩm nghệ thuật và cả những bộ sưu tập rượu vang trong trường hợp xảy ra thảm họa quy mô lớn.

Công ty Brunig Mega Safe đang tiến hành xây dựng một hệ thống hầm ngầm gồm 25 hang động gần ngôi làng miền núi Lungern, phía tây nam Lucerne, Thụy Sĩ.

Bên trong các hầm chứa quy mô lớn. Ảnh: Brunig Mega Safe

Các hầm được đào sâu hơn 100m dưới lòng đất, xuyên qua lớp đá vôi và chủ yếu được thiết kế để lưu trữ tài sản có giá trị.

Một trong những điểm đáng chú ý của hệ thống này là nhiệt độ tự nhiên bên trong các hang động luôn duy trì ở mức khoảng 13 độ C. Theo dự án, đây là điều kiện phù hợp để bảo quản rượu vang và các tác phẩm nghệ thuật, theo The Sun.

Giá cho một không gian tại đây khởi điểm từ khoảng 455.000 bảng Anh (hơn 16 tỷ đồng).

Không chỉ có các khu vực cất giữ tài sản, dự án còn bao gồm một trường bắn, một quán rượu, kho chứa chất nổ và cơ sở phục vụ việc huấn luyện lính cứu hỏa.

Hầm cũng là nơi trú ẩn cho con người khi xảy ra các tình huống nghiêm trọng. Bên trong có những không gian nghỉ ngơi riêng tư, phòng họp kín đáo hoặc khu vực thư giãn.

Hình ảnh 3D mô phỏng thiết kế hầm trú ẩn. Ảnh: Brunig Mega Safe

Đại diện Brunig Mega Safe cho biết, công ty đã bắt đầu trao đổi với khoảng 10 khách hàng tiềm năng. Thomas Gasser, Chủ tịch Brunig Mega Safe cho rằng, nhu cầu bảo vệ tài sản đang gia tăng khi quan niệm về những nơi được xem là an toàn hiện đã thay đổi.

Theo ông, mục đích của nhiều khách hàng rất đơn giản: bảo vệ một phần tài sản của họ.

Việc sử dụng núi để bảo vệ tài sản không phải là điều mới mẻ tại Thụy Sĩ. Trong nhiều năm, quốc gia này đã tận dụng địa hình núi non để xây dựng các công trình có mức độ bảo vệ cao.

Trong số những tỷ phú đầu tư vào các khu phức hợp có mức độ an ninh cao có tỷ phú Mark Zuckerberg, CEO của Meta.

Ông đang xây dựng một khu bất động sản rộng khoảng 5,6km2 trên đảo Kauai, thuộc bang Hawaii, Mỹ. Trong đó có một hầm trú ẩn dưới lòng đất, có hệ thống cung cấp năng lượng riêng, nguồn thực phẩm dự trữ và cửa có khả năng chống chịu sức công phá lớn.

Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates đã xây dựng các hầm trú ẩn bên dưới nhiều ngôi nhà mà ông sở hữu.