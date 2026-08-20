Người thân lãnh đạo bị gán ghép vào vụ án hiếp dâm ở Phú Thọ, một tập đoàn lên tiếng

Tập đoàn Phú Cường cho biết vừa ghi nhận một số thông tin được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội và một số trang thông tin điện tử, trong đó sử dụng hình ảnh một người thân của lãnh đạo tập đoàn để gắn với một vụ án hình sự xảy ra tại Phú Thọ.

Doanh nghiệp khẳng định cá nhân bị sử dụng hình ảnh không phải là người trong vụ án, không liên quan đến vụ án và không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được đề cập trong các nội dung đang lan truyền.

Việc sử dụng hình ảnh của một cá nhân không liên quan để gắn với vụ án hình sự có thể gây hiểu sai về danh tính, đồng thời ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân, gia đình và hình ảnh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đề nghị các tổ chức, cá nhân gỡ bỏ các nội dung, hình ảnh sai sự thật; không tiếp tục đăng tải, sao chép, chia sẻ hoặc sử dụng hình ảnh của cá nhân không liên quan để gắn với vụ án.

Tập đoàn Phú Cường bị gán ghép vào vụ án hiếp dâm ở Phú Thọ.

Tập đoàn Phú Cường cho biết đang khẩn trương bảo toàn chứng cứ, xác minh nguồn phát tán và phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo giới thiệu trên website, Tập đoàn Phú Cường có trụ sở tại TPHCM, là doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Đơn vị hiện có hệ sinh thái hơn 20 công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực gồm bất động sản, năng lượng tái tạo, du lịch, vận tải và chế biến, xuất khẩu thủy hải sản. Phú Cường phát triển các dự án đô thị, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, khởi công hai dự án lấn biển quy mô 170ha tại Rạch Giá.