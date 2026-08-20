Một tỉnh của Cuba đưa loài cây này trồng trong bóng râm, muốn tạo ra "bộ vest" cho sản phẩm bán đi toàn cầu

Sáng kiến ​​này nhằm mục đích tập trung nguồn lực và công nghệ vào một nhóm các nhà sản xuất được lựa chọn, để nâng cao năng suất và hiệu quả trồng cây thuốc lá, nguyên liệu làm ra loại xì gà Cuba nổi tiếng toàn thế giới.

Với mục tiêu tăng cường canh tác thuốc lá dưới bóng râm một cách hiệu quả, Tập đoàn Tabacuba đang triển khai một dự án tập hợp những nông dân có khả năng canh tác ít nhất 8ah cây thuốc lá, những người sẽ được cung cấp đầy đủ thiết bị cần thiết để đảm bảo năng suất cao hơn.

Magdiel Montiller Álvarez, Giám đốc Công ty Thu gom và chế biến thuốc lá tại đô thị San Luis cho biết, điều này bao gồm việc tiếp cận các nhà kính để sản xuất cây giống, hệ thống tưới tiêu bằng năng lượng mặt trời, máy móc, buồng sấy được kiểm soát và các cơ sở phân loại chuyên dụng để chế biến cây trồng.

Cuba ứng dụng công nghệ nhà kính, nhà lưới vào trồng cây thuốc lá. Ảnh: Granma.

Theo truyền thống, do tính phức tạp và đòi hỏi cao của phương pháp canh tác này, những người nông dân chuyên trồng thuốc lá dưới bóng râm thường canh tác trên những mảnh đất nhỏ.

Ví dụ, ở San Luis, trung bình mỗi người canh tác trên diện tích 1,2 ha. Pedro Valdés Díaz, một chuyên gia trong vùng, giải thích rằng thuốc lá trồng dưới bóng râm có đặc điểm là các thửa ruộng được che phủ bằng vải để ngăn ánh nắng trực tiếp chiếu vào cây.

Quá trình này làm cho lá thuốc mỏng hơn, dùng làm lớp vỏ bọc cho xì gà xuất khẩu. Nói cách khác, phương pháp này tạo ra lớp lá ngoài cùng có thể nhìn thấy được, bao phủ điếu xì gà, và do đó chúng phải hoàn toàn đồng nhất về kết cấu và màu sắc. "Nó giống như bộ vest của thuốc lá vậy", chuyên gia giải thích.

Một số nhà sản xuất tham gia dự án sáng tạo này ở Pinar del Río hiện đã có 8ha đất canh tác. Số còn lại sẽ dần tăng diện tích canh tác cho đến khi đạt (hoặc vượt) con số đó. Valdés Díaz nhấn mạnh rằng, ngoài kỹ năng trồng thuốc lá đã được chứng minh, tất cả họ đều có đủ đất trên trang trại của mình để trồng trên quy mô lớn.