Một giống ớt lạ, quả bự thô lố đang khiến nông dân Thái Nguyên chuyển đổi cây trồng nhanh, thu tiền đều mỗi tuần

Mô hình trồng ớt J xanh xuất khẩu hiệu quả kinh tế cao

Những ngày đầu tháng 4, tại xóm Na Dau, xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên), vườn ớt J xanh của gia đình anh Lã Văn Chiểu đã rộn ràng không khí thu hoạch.

Gia đình anh Lã Văn Chiểu, xóm Na Dau, xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) bắt đầu thu hoạch những lứa ớt J xanh đầu tiên. Ảnh: HND xã Hợp Thành

Những lứa ớt đầu tiên cho năng suất khá, chất lượng đồng đều, mang lại tín hiệu tích cực cho một mô hình sản xuất nông nghiệp mới.

Trước đây, trên diện tích hơn 4.300m² đất của gia đình anh Chiểu chủ yếu được sử dụng để trồng các loại cây hoa màu truyền thống.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế không cao, đầu ra bấp bênh khiến thu nhập của gia đình không ổn định.

Khi được Hội Nông dân xã Hợp Thành tuyên truyền, giới thiệu mô hình trồng ớt J xanh xuất khẩu, ban đầu anh Chiểu không khỏi băn khoăn vì đây là giống cây trồng mới, yêu cầu kỹ thuật cao hơn so với các loại cây truyền thống.

Lãnh đạo MTTQ và Hội Nông dân xã Hợp Thành tham quan mô hình trồng ớt J xanh xuất khẩu của gia đình anh Lã Văn Chiểu. Ảnh: HND xã Hợp Thành

“Tôi cũng đắn đo nhiều lắm, vì chưa từng trồng ớt xuất khẩu bao giờ. Nhưng sau khi đi tham quan, học hỏi mô hình thực tế và được doanh nghiệp cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, tôi quyết định thử sức”, anh Chiểu chia sẻ.

Kỹ thuật là “chìa khóa” thành công của mô hình trồng ớt giống mới

Khác với nhiều loại cây trồng quen thuộc, ớt J xanh đòi hỏi quy trình canh tác bài bản, đặc biệt là ở khâu xử lý đất và phòng trừ sâu bệnh. Nhận thức rõ điều này, ngay từ đầu, anh Chiểu đã tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn kỹ thuật từ phía doanh nghiệp liên kết.

Để hạn chế tối đa nguy cơ sâu bệnh, anh chú trọng khâu làm đất: bón lót phân hữu cơ hoặc NPK, rải vôi khử trùng, tưới ẩm, sau đó phủ màng và ủ đất trong khoảng hai tuần trước khi xuống giống. Nhờ vậy, cây ớt sinh trưởng tốt ngay từ giai đoạn đầu.

Sau khoảng hai tháng trồng, cây bắt đầu đối mặt với một số bệnh phổ biến như tuyến trùng, héo xanh. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của doanh nghiệp, vườn ớt của anh Chiểu được kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại.

“Trồng ớt nếu nắm chắc kỹ thuật thì cũng không quá khó. Quan trọng là phải chăm sóc đều tay và theo sát từng giai đoạn phát triển của cây”, anh Chiểu cho biết.

Trồng ớt J xanh: Năng suất tốt, đầu ra ổn định

Sau 5 tháng canh tác, vườn ớt của gia đình anh Chiểu đã cho thu hoạch 4 lứa, trung bình mỗi lứa đạt khoảng 7 tạ quả.

Theo tính toán, mỗi sào ớt có thể cho thu hoạch từ 3,5 đến 4 tạ quả/vụ. Đặc biệt, cây ớt cho thu hoạch liên tục theo tuần, giúp người trồng có nguồn thu đều đặn thay vì phải chờ đợi cả vụ như nhiều loại cây trồng khác.

Sau 5 tháng canh tác, vườn ớt của gia đình anh Chiểu đã cho thu hoạch 4 lứa. Ảnh: Hà Thanh

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của mô hình là đầu ra sản phẩm được đảm bảo.

Toàn bộ sản lượng ớt được doanh nghiệp bao tiêu với mức giá ổn định 6.000 đồng/kg. Nhờ đó, nông dân không còn lo lắng về tình trạng “được mùa mất giá”.

“Tính ra, trồng ớt cho thu nhập cao gấp 4–5 lần so với các cây trồng truyền thống. Có đầu ra ổn định nên chúng tôi rất yên tâm sản xuất”, anh Chiểu phấn khởi nói.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình anh Chiểu, mô hình trồng ớt J xanh xuất khẩu còn được đánh giá là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của xã Hợp Thành.

Theo bà Đoàn Thị Thảo - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Thành, mô hình trồng ớt J xanh xuất khẩu là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương. Ảnh: Hà Thanh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030, địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong bối cảnh đó, mô hình trồng ớt xuất khẩu được xem là một lựa chọn phù hợp.

Theo bà Đoàn Thị Thảo - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Thành, đây là mô hình mới được Hội Nông dân xã đưa vào triển khai nhằm nâng cao thu nhập cho hội viên.

“Qua đánh giá bước đầu, mô hình ớt xanh xuất khẩu cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với cây lúa và cây ngô.

Đặc biệt, ớt có thể thu hoạch hàng tuần nên mang lại nguồn thu liên tục cho người dân”, bà Thảo cho biết.

Mô hình ớt J xanh xuất khẩu cho thu nhập hàng tuần nên mang lại nguồn thu liên tục cho người dân. Ảnh: Hà Thanh

Cũng theo bà Thảo, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nhân rộng mô hình, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp để hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo đầu ra sản phẩm.

Việc có sự đồng hành của doanh nghiệp từ khâu cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm đã giúp nông dân mạnh dạn thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, mô hình cũng góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, phù hợp với xu thế thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe về chất lượng.