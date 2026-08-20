Vé chung kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam giá bao nhiêu, mua ở đâu?

Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026 (ảnh Như Ý)

Tối 19/8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi cả 2 bàn thắng khi vào sân thay người trong hiệp 2.

Kết quả trên đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào chung kết ASEAN Cup 2026 và sẽ đá 2 lượt trận trước Thái Lan. Theo lịch, trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra ngày 22/8 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) và trận lượt về diễn ra ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình.

Theo thông tin từ VFF hôm nay, vé xem trận chung kết lượt về sẽ có 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1.200.000 đồng và 1.500.000 đồng. Vé bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU).

Thời gian mở bán: 14h00 ngày 20/8; Thời gian kết thúc bán vé: 20h00 ngày 21/8 hoặc đến khi hết vé, tùy theo điều kiện nào đến trước. Mỗi đơn được mua tối đa 4 vé.