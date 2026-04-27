iPhone mới nguyên hộp giá rẻ, đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

iPhone 13

iPhone 13

Ở phân khúc 11,59 triệu đồng cho phiên bản 128GB, iPhone 13 hiện là mẫu máy "đập hộp" rẻ nhất của Apple tại thị trường Việt Nam.

Đánh giá iPhone 13

Thiết bị sở hữu ngôn ngữ thiết kế khung viền phẳng vượt thời gian cùng màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét với độ sáng tối đa lên tới 1200 nits. Điểm đáng giá nhất nằm ở vi xử lý A15 Bionic vẫn hoạt động vô cùng ổn định, dư sức cập nhật lên hệ điều hành iOS 26 mới nhất và dự kiến tiếp tục được hỗ trợ phần mềm đến tận năm 2029. Kết hợp cùng công nghệ FaceID bảo mật cao và cụm camera kép 12MP chụp ảnh cực tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng, iPhone 13 thực sự là sự đầu tư an toàn, thực dụng cho nhu cầu cơ bản.

iPhone 14

iPhone 14

Với mức giá nhỉnh hơn đôi chút, rơi vào khoảng 12,99 triệu đồng, iPhone 14 chính là bản nâng cấp hoàn hảo dành cho những ai muốn trải nghiệm hiệu năng vượt trội hơn.

Đánh giá iPhone 14

Trái tim của thiết bị là con chip A16 Bionic với 5 lõi đồ họa, mang lại sức mạnh xử lý ấn tượng đạt hơn 1,3 triệu điểm Antutu, giúp máy cân mượt mà từ các tác vụ đa nhiệm thường ngày đến những tựa game phổ biến trên thị trường năm 2026. Không chỉ mạnh mẽ, iPhone 14 còn được Apple ưu ái trang bị tính năng gọi điện và nhắn tin vệ tinh SOS trong trường hợp khẩn cấp, một công nghệ an toàn mang tính đột phá mà hiếm có chiếc điện thoại thông minh nào trong cùng tầm giá sở hữu được.

iPhone 16e

iPhone 16e

Là đại diện đắt giá nhất trong bộ ba với mức 14,59 triệu đồng, iPhone 16e lại mang trong mình những công nghệ cốt lõi đột phá nhất.

Đánh giá iPhone 16e

Dù sử dụng lại thiết kế tai thỏ truyền thống và tối giản hệ thống quang học xuống còn một ống kính, Apple đã mạnh tay nâng cấp camera chính lên độ phân giải 48MP hỗ trợ zoom 2x. Sự thay đổi này mang lại chất lượng ảnh chụp vô cùng chi tiết, tự tin đọ sức với cả iPhone 17 Pro Max trong điều kiện đủ sáng. Điểm nhấn mạnh mẽ nhất của thiết bị đến từ vi xử lý A18 tiên tiến, sẵn sàng gánh vác trơn tru các tính năng AI tốn nhiều tài nguyên. Đi cùng viên pin dung lượng lớn 4000 mAh và khả năng tối ưu điện năng xuất sắc, iPhone 16e đảm bảo cung cấp thời lượng sử dụng vô cùng bền bỉ cho một ngày dài bận rộn.