Giá đồng tăng vọt lập kỷ lục mới

Khác với vàng hay bạc vốn chịu tác động mạnh từ tâm lý trú ẩn của nhà đầu tư, giá đồng chủ yếu phản ánh nhu cầu sử dụng thực tế. Đồng là vật liệu không thể thiếu trong lưới điện, xây dựng, máy móc công nghiệp, giao thông và nhiều ngành sản xuất cốt lõi khác.

Chính vì vậy, khi giá đồng tăng mạnh, điều đó thường cho thấy nhu cầu công nghiệp đang khỏe và nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Giới phân tích lâu nay gọi đồng bằng biệt danh “Doctor Copper”, kim loại có khả năng “chẩn đoán” sức khỏe kinh tế thông qua biến động giá.

Điều gì đang thúc đẩy giá đồng lập kỷ lục lịch sử?

Động lực đầu tiên đến từ nguồn cung. Nhiều quốc gia sản xuất đồng lớn như Chile hay Indonesia đang đối mặt với khó khăn khai thác và các sự cố môi trường, khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt. Theo JPMorgan, tăng trưởng sản lượng mỏ đồng năm 2026 có thể chỉ đạt khoảng 1,4%, thấp hơn đáng kể so với dự báo đầu năm.

Bên cạnh đó, chính sách thuế quan mới của Mỹ áp lên một số mặt hàng đồng nhập khẩu đã làm gia tăng áp lực giá. Đồng thời, làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang kéo nhu cầu đồng tăng vọt, bởi các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tiêu thụ lượng đồng khổng lồ cho hạ tầng điện và làm mát.

Theo Goldman Sachs, đồng là một trong những kim loại hưởng lợi lớn nhất từ các khoản đầu tư toàn cầu vào lưới điện và hạ tầng năng lượng. Sự phát triển của AI và các lĩnh vực quốc phòng đang làm gia tăng nhu cầu về hệ thống năng lượng ổn định, an toàn, nơi đồng giữ vai trò then chốt.

Một số ước tính cho thấy chỉ riêng một trung tâm dữ liệu AI quy mô “hyperscale” có thể tiêu thụ tới 50.000 tấn đồng. Điều này khiến nhu cầu không chỉ mang tính chu kỳ ngắn hạn mà còn gắn với xu hướng công nghệ dài hạn.

Giá đồng sẽ đi về đâu trong thời gian tới?

JPMorgan Global Research dự báo giá đồng có thể đạt khoảng 12.500 USD/tấn trong quý II/2026 và bình quân quanh mức 12.075 USD/tấn cho cả năm. Nhiều chuyên gia tin rằng xu hướng tăng vẫn được duy trì nhờ cung – cầu mất cân đối.

Tuy vậy, các tác động dài hạn vẫn còn bỏ ngỏ. Theo các nhà quản lý quỹ, diễn biến giá đồng trong bối cảnh thuế quan và tái cấu trúc thương mại toàn cầu sẽ phụ thuộc vào cách các chính phủ, doanh nghiệp và thị trường thích nghi với “luật chơi” mới.