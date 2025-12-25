MIK Group rút khỏi siêu dự án 'Kỳ tích sông Hồng' 855.000 tỷ đồng

MIK Group vừa có công văn gửi UBND TP. Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi liên danh các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo nội dung công văn, sau quá trình nghiên cứu, phân tích và đánh giá tổng thể dự án, MIK Group cho biết liên danh nhà đầu tư hiện nay đều là những tập đoàn hàng đầu trong nước, sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh cùng bề dày kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn.

Vì vậy, việc doanh nghiệp này chủ động rút lui được khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng chung của dự án.

Liên danh các nhà đầu tư gồm Văn Phú, Đại Quang Minh, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát.

Trên tinh thần đồng thuận và vì mục tiêu chung, MIK Group đã làm việc với Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - đơn vị đứng đầu liên danh cùng các nhà đầu tư liên quan, thống nhất phương án xin rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ quyền, nghĩa vụ, phần vốn góp cho Đại Quang Minh theo thỏa thuận giữa các bên.

Đại diện MIK Group nhấn mạnh, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án trọng điểm của TP. Hà Nội với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 19 xã, phường trên địa bàn TP. Hà Nội.

Về quy mô đầu tư, dự án gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha và các hạng mục liên quan khác; được chia thành 4 dự án thành phần độc lập.

Đây được xem là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, triển khai theo đúng chủ trương và định hướng phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị trung tâm.

Phối cảnh dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trước đó, ngày 19/12, tại phường Phú Thượng, liên danh các nhà đầu tư gồm Văn Phú, Đại Quang Minh, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội.

Sau khi rút khỏi liên danh, MIK Group cho biết sẽ tập trung nguồn lực vào lĩnh vực cốt lõi là phát triển các dự án đô thị và nhà ở chất lượng cao, quy mô lớn tại các khu vực đô thị trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.

Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo kế hoạch, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030), mang ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng đối với Hà Nội và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.