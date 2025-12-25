Sự thật doanh thu hơn 1,6 tỉ của tài xế công nghệ gây xôn xao dư luận

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin một tài xế xe công nghệ của BE tạo ra doanh thu hơn 1,6 tỉ đồng trong một năm, kéo theo nhiều ý kiến cho rằng tài xế phải làm việc với cường độ rất cao, thậm chí “cày ngày cày đêm” mới đạt được con số này.

Không phải tài xế làm việc 18-20 giờ/ngày

Trước những tranh luận trái chiều, Be Việt Nam đã chính thức lên tiếng. Theo Be Việt Nam, con số hơn 1,6 tỉ đồng là doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng, không phải thu nhập thực nhận.

Doanh thu này được cộng gộp từ nhiều dịch vụ gồm beBike, beFood, beDelivery (không bao gồm tiền thu hộ COD). Be Việt Nam cho rằng việc lấy tổng doanh thu chia bình quân theo ngày rồi suy luận tài xế phải làm việc 18-20 giờ/ngày là cách hiểu sai bản chất mô hình hoạt động.

Be Việt Nam cũng khẳng định việc công bố và vinh danh nhằm ghi nhận sự nỗ lực, bền bỉ và khả năng tận dụng đa dịch vụ của tài xế, đồng thời khẳng định nền tảng không xem đây là chiêu thức quảng bá gây hiểu lầm cho dư luận.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, tài xế được nhắc đến những ngày qua là anh Phạm D. T. (33 tuổi, ngụ TPHCM), xuất thân từ hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình từng buôn bán xe tại quận Phú Nhuận (cũ).

Theo anh T., biến cố kinh tế ập đến khi anh đang theo học cao đẳng ngành kinh doanh khiến con đường học tập phải dở dang. Anh T. buộc phải đi làm sớm để gánh vác gia đình, trở thành trụ cột lo cho mẹ và hai em gái.

Tài xế Be Việt Nam có doanh thu cao nhất năm 2025 do tạo trên nền tảng, không phải thu nhập thực nhận.

Trước khi gắn bó với xe công nghệ, anh T. từng làm đủ nghề: Bán thẻ ngân hàng, thực phẩm, lễ tân karaoke, làm nội dung YouTube… suốt nhiều năm. Dù nỗ lực, các công việc này đều có điểm chung là thu nhập bấp bênh và thời gian gò bó, khiến anh khó chủ động khi gia đình có việc.

Tài xế công nghệ đến với anh ban đầu chỉ là công việc làm thêm. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt về thời gian và khả năng chủ động thu nhập đã khiến anh lựa chọn gắn bó lâu dài. Giai đoạn dịch COVID-19, khi nhiều công việc bị gián đoạn, anh T. quyết định nghỉ hẳn nghề cũ, chuyển sang chạy xe toàn thời gian, dựa vào khoản tích lũy để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau hơn 3 năm gắn bó với nghề tài xế xe ôm công nghệ, cuộc sống gia đình anh dần ổn định. Mẹ anh bớt vất vả, một em gái đã lập gia đình, em út chuẩn bị hoàn thành chương trình đại học. Khi gánh nặng gia đình nhẹ đi, anh Tuấn mới bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến những kế hoạch cá nhân cho tương lai.

Thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày

Chia sẻ về lý do gắn bó với nghề, anh T. cho rằng chạy xe công nghệ không đơn thuần là “cày cuốc”, mà là cách làm việc dựa trên tư duy hợp tác. “Mình tạo ra giá trị cho khách hàng và nền tảng thì sẽ được hưởng lại tương xứng. Quan trọng là chạy có kế hoạch, không ép sức” - anh T. nói.

Theo anh T., mức doanh thu hơn 1,6 tỉ đồng đạt được phản ánh việc chạy xe có kế hoạch, lựa chọn thời điểm và dịch vụ phù hợp, thay vì làm việc quá sức. Trung bình mỗi ngày, anh chạy khoảng 8-9 tiếng, thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày (chưa tính thưởng) và chủ động nghỉ ngơi khi cần thiết.

Anh T. cho biết thường linh hoạt giữa các dịch vụ: Chở khách vào giờ cao điểm sáng - chiều, tập trung giao đồ ăn vào khung giờ trưa và tối. Việc theo dõi các chương trình thưởng, mùa cao điểm và nhu cầu khu vực giúp anh tối ưu hiệu quả lao động.

Trước ý kiến cho rằng con số doanh thu lớn đồng nghĩa với việc “đánh đổi sức khỏe”, anh Tuấn cho rằng điều này phụ thuộc vào cách làm của mỗi tài xế. “Quan trọng là giữ được sự cân bằng giữa thu nhập, thời gian và sức khỏe để có thể gắn bó lâu dài” - anh T. nói.