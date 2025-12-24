Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 giảm không tưởng, chưa tới 10 triệu đồng vẫn không quá thua iPhone 17, xứng danh bộ 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 11 - 8.39 triệu đồng

iPhone 11

iPhone 11 - 64GB: 8.39 triệu đồng

iPhone 11 - 128GB: 9.79 triệu đồng

Đánh giá iPhone 11

iPhone 11 sắp bước vào ngôi đền huyền thoại của Apple và làng smartphone khi sở hữu thời gian bán mới lâu nhất lên tới 7 năm. Ra mắt vào năm 2019, iPhone 11 liên tục nằm trong top bán chạy trong nhiều năm liền. Thậm chí đến năm 2023 nó vẫn chen chân vào top 10 bán chạy.

Hiện tại, Khách Việt có thể mua iPhone 11 64GB với giá chỉ hơn 8 triệu đồng trong khi bản 128GB cũng xuống thấp dưới 10 triệu từ 9.89 triệu đồng. Máy chỉ có 2 màu đen trắng và không có nhiều màu như trước

iPhone 11 hiện vẫn còn khá ổn vào năm 2024 khi nó có camera kép rộng và siêu rộng với chất lượng ảnh hấp dẫn. Màn hình của máy là kích thước 6.1 inch tiêu chuẩn vẫn duy trì trên iPhone 15 và có FaceID độc quyền của Apple. iPhone 11 dùng chip Apple A13 Bionic 6 nhân với hiệu năng vẫn hoạt động tốt trong mọi tác vụ.

Điểm yếu của iPhone 11 chính là nó vẫn dùng màn hình LCD thay vì OLED, ngoài ra nó cũng không hỗ trợ 5G. Tuy nhiên với nhu cầu cơ bản như đọc tin tức, lướt mạng xã hội, quay chụp thường xuyên, iPhone 11 vẫn là lựa chọn cực ổn đặc biệt là bản 128GB với mức giá chưa đến 10 triệu đồng.

Nhìn chung iPhone 11 là lựa chọn tốt cho người dùng tìm kiếm iPhone giá rẻ hoặc mới dùng iPhone mà không muốn mua hàng cũ.

Giá iPhone 12 - 9.99 triệu đồng

iPhone 12

iPhone 12 - 64GB: 9.99 triệu đồng

iPhone 12 - 128GB: 11.99 triệu đồng

Đánh giá iPhone 12

iPhone 12 có ba điểm khiến nó vẫn chưa thể lỗi thời đó là màn hình OLED, thiết kế khung viền vuông và chip A14 Bionic. Cả hai đem đến cho chiếc iPhone 12 khả năng duy trì hoạt động vượt trội và gần như không lỗi thời.

iPhone 12 là mẫu iPhone có màn OLED rẻ nhất của Apple. Ít ai nghĩ, một chiếc iPhone màn OLED có thể có giá dưới 12 triệu đồng rất sâu như hiện nay. Chỉ riêng với điều này cũng đủ để Galaxy S24 Ultra lo ngại. Bản 128GB của iPhone 12 hiện cũng chỉ từ 12.99 triệu đồng. Khác iPhone 11, iPhone 12 hiện vẫn có rất nhiều các phiên bản màu sắc.

Màn hình OLED với chất lượng hình ảnh sâu và trong hơn LCD của iPhone 11 rất nhiều. Điều đó mang đến chất lượng hình ảnh khi trải nghiệm nội dung tốt hơn hẳn. Về sức mạnh, iPhone 12 được nâng cấp lên chip Apple A14 Bionic 6 nhân với hiệu năng vượt trội và vẫn được Apple sử dụng để trang bị cho iPad Gen 10. Nhờ đó, không có bất cứ ứng dụng nào hiện nay có thể làm khó iPhone 12.

Đáng chú ý, camera của iPhone 12 cũng gồm ống kính góc rộng và siêu rộng như iPhone 11 nhưng phần cứng khác biệt. Cụ thể iPhone 12 dùng cảm biến hình ảnh lớn hơn cho phép lấy ánh sáng và màu sắc đẹp hơn iPhone 11. Ngoài ra iPhone 12 cũng có độ mở tối đa của ống kính tốt hơn nên chụp ảnh sáng và có dải dynamic rộng hơm từ đó chỉnh sửa nhanh và dễ dàng hơn.

iPhone 12 là lựa chọn thú vị cho người dùng muốn trải nghiệm iPhone giá rẻ nhưng vẫn phải có màn OLED - thứ mà Apple tự tin là có thể đối đầu với những flagship hàng đầu nhà Samsung.

Giá iPhone 13 - 10.99 triệu đồng

iPhone 13

iPhone 13 - 128GB: 10.99 triệu đồng

iPhone 13 - 256GB: hết hàng

Đánh giá iPhone 13

iPhone 13 hiện có giá chưa đầy 12 triệu đồng. Mức giá này ngang với smartphone tầm trung.Tuy nhiên Phone 13 vẫn đang rất hấp dẫn khi có thiết kế camera chéo độc đáo giống iPhone 15.

iPhone 13 cũng được nâng cấp chip với A15 Bionic 6 nhân hiệu năng của con chip mới ấn tượng đến mức nó tiếp tục được Apple sử dụng cho iPhone 14. Con chip này hiện vẫn rất ổn định về mặt hiệu năng có thể làm mọi tác vụ không giật lag trong đó bao gồm cả chơi game.

Vì vậy dù thông số camera của iPhone 12 và iPhone 13 không khác nhau nhưng chất lượng hình ảnh của iPhone 13 được nâng lên nhờ cảm biến hình ảnh lớn hơn trên cả ống kính thường và ống kính góc rộng.

Hệ thống camera của iPhone 13 cũng đủ mạnh để quay video xóa phông (tính năng Cinamatic) giúp nó vượt trội so với nhiều đối thủ. Nó cũng có hệ thống chống rung quang học trên cảm biến xịn sò y nhưng iPhone 16 Pro Max.

Có nên mua iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 thời điểm này?

Trong 3 năm trở lại đây, iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 13 liên tục là những lựa chọn giá rẻ nhất Việt Nam. Đến tận 2025, bộ ba này vẫn có hàng mới và giá chạm mốc trên dưới 10 triệu. So với iPhone 17 mới, bộ ba này có thể kém nhiều nhưng xét theo tiêu chí sử dụng cơ bản, bộ ba này vẫn khá ổn và rẻ.

Tóm lại với các tiêu chí ngon, bổ rẻ, iPhone 13 đang có đủ hơn nữa nếu tính chuyện sử dụng lâu dài, iPhone 13 sẽ rất ít có khả năng bị lỗi thời trong ít nhất 2 năm tới.