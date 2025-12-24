Giá đồng tăng vọt khi nguồn cung thắt chặt

Giá đồng tiếp tục leo thang khi những khó khăn phía nguồn cung và sự dịch chuyển dòng chảy thương mại do thuế quan tạo lực đẩy kéo dài nhiều tháng. Trên Sàn Kim loại London (LME), giá đồng tăng 0,4%, tiến sát kỷ lục lịch sử 11.996 USD/tấn được ghi nhận đầu tuần này.

Tính từ đầu năm, giá đồng đã tăng khoảng 37%, hướng tới mức tăng mạnh nhất trong một năm kể từ 2009, phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng lớn giữa cung và cầu trên thị trường toàn cầu.

Dòng chảy đồng sang Mỹ đang tác động thế nào tới thị trường?

Yếu tố cốt lõi đứng sau đà tăng là kỳ vọng một lượng lớn đồng sẽ tiếp tục được vận chuyển vào Mỹ, qua đó làm cạn kiệt tồn kho tại các khu vực khác. Điều này tạo ra sự mất cân đối cục bộ, đẩy giá đồng lên cao ngay cả khi nhu cầu chung chưa thực sự bùng nổ.

Bên cạnh đó, tâm lý tích cực trên thị trường tài sản rủi ro trong những ngày gần đây cũng góp phần hỗ trợ giá, dù không phải là động lực mang tính nền tảng.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng đà tăng của giá đồng hiện nay chưa được hậu thuẫn vững chắc bởi nhu cầu thực. Theo ông Zhang Ping, chuyên gia phân tích tại CCB Futures, mức tăng hiện tại chủ yếu xuất phát từ yếu tố vĩ mô và diễn biến phía nguồn cung hơn là tiêu thụ cuối cùng.

Dù vậy, ông cho rằng giá đồng nhiều khả năng vẫn tiếp tục đi lên trong ngắn hạn, nhờ tâm lý thị trường đang nghiêng về xu hướng tăng.

Các kim loại công nghiệp khác đang diễn biến ra sao?

Không chỉ đồng, nhiều kim loại công nghiệp khác cũng trải qua một năm tích cực. Nhôm, kẽm, thiếc, chì và niken đều đang trên đà ghi nhận mức tăng cả năm. Riêng nhôm đã chạm mức cao nhất trong ngày kể từ sau xung đột Nga–Ukraine năm 2022.

Trong phiên gần nhất, toàn bộ kim loại trên sàn LME đều tăng giá: nhôm tăng 0,6%, trong khi niken bật mạnh 1,8%, phản ánh sự lan tỏa của xu hướng tích cực trên thị trường kim loại cơ bản.