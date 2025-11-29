Giá đồng lập kỷ lục mới: Điều gì khiến thị trường toàn cầu hỗn loạn và lo ngại thiếu hụt?

Giá đồng đột phá lên mức kỷ lục mới

Giá hợp đồng đồng trên sàn London Metal Exchange (LME) đã tăng tới 2,5% trong phiên cuối tuần, chạm mốc kỷ lục 11.210,50 USD/tấn. Đây là mức giá chưa từng có trong lịch sử, xuất hiện chỉ vài ngày sau khi các tập đoàn khai khoáng, luyện kim và thương nhân gặp nhau tại Thượng Hải để bàn về những rủi ro gián đoạn ở các mỏ lớn trên thế giới.

Nguồn cung bị thu hẹp trở thành yếu tố trung tâm. Nhiều vận hành khai thác đang gặp vấn đề, khiến thị trường lo ngại sự thiếu hụt kéo dài. Sự tăng giá lần này cũng nhận thêm động lực từ hàng loạt dự báo cho rằng giá đồng sẽ còn tăng tiếp trong thời gian tới.

Bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch sang kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ càng củng cố thêm xu hướng tăng của các kim loại công nghiệp, trong đó đồng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Điều gì xảy ra tại sàn giao dịch khiến thị trường đồng hỗn loạn?

Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận sự cố nghiêm trọng trên sàn Comex (Mỹ), nơi giao dịch hợp đồng đồng bị gián đoạn nhiều giờ liền. Sự cố này xảy ra đúng lúc thị trường đang nhạy cảm, khiến giao dịch trở nên hỗn loạn và buộc nhiều hoạt động phải tạm dừng.

Sau khi hệ thống được khôi phục một phần, giá đồng trên LME tiếp tục tăng mạnh. Sự cố giao dịch tại Comex không chỉ tạo thêm tâm lý bất ổn mà còn nhấn mạnh vai trò của thị trường Mỹ đối với giá đồng toàn cầu, đặc biệt trong giai đoạn biến động mạnh.

Các nhà giao dịch cho rằng những bất ổn liên quan tới rủi ro thuế quan trong tương lai tại Mỹ khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro trên Comex tăng đột biến, góp phần tạo tình trạng căng thẳng trong thanh khoản.

Đâu là mối lo lớn nhất: Giá tăng hay nguy cơ cạn kiệt hàng dự trữ?

Kostas Bintas – người đứng đầu mảng kim loại của Mercuria Energy Group – tiếp tục đưa ra cảnh báo mạnh mẽ: việc các thương nhân dồn dập chuyển hàng sang Mỹ để hưởng chênh lệch giá đang khiến phần còn lại của thế giới đối mặt nguy cơ cạn đồng tinh luyện.

Ông nhận định đà tăng giá hiện tại “mới chỉ là khởi đầu”, bởi dòng chảy hàng hóa về thị trường Mỹ đang gây áp lực lên kho dự trữ toàn cầu. Chênh lệch giá cao tại New York khiến arbitrage (kinh doanh chênh lệch giá) trở nên cực kỳ hấp dẫn, kéo theo xu hướng hút nguồn cung khỏi các khu vực khác.

Cùng lúc đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới đang hỗ trợ đà đi lên của kim loại công nghiệp, tạo nền tảng cho nhu cầu mạnh hơn trong nền kinh tế lớn nhất thế giới.