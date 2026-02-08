Giá bạc tăng 'chóng mặt': Lộ đường dây buôn lậu quy mô lớn

Theo đó, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện đường dây buôn lậu bạc qua địa bàn tỉnh Lào Cai vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ với quy mô lớn. Số lượng tang vật ban đầu được xác định trên 500kg bạc, trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố và bắt tạm giam với Hoàng Văn Quân (SN 1977, trú tại số nhà A23 đường Cao Lỗ, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội buôn lậu theo khoản 4, Điều 188 Bộ Luật hình sự.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra trình diện, đầu thú tại cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tang vật vụ án. Ảnh; Công an tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan công an cảnh báo mọi hành vi bao che, chứa chấp hoặc giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo đối với các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa.

Mọi hành vi thu mua hàng lậu, không rõ nguồn gốc đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp tay cho tội phạm buôn lậu bằng cách cho thuê kho bãi, vận chuyển thuê qua đường mòn, lối mở, khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển, kinh doanh vàng, bạc, tiền tệ trái phép, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an t để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý.