Giá đồng bật tăng mạnh sau cú rơi: Nỗi lo thiếu cung trở lại

Giá đồng trên Sàn Kim loại London (LME) tăng khoảng 2%, lên tới 11.656,5 USD/tấn trong phiên giao dịch giữa ngày tại châu Á, đảo chiều sau khi giảm tới 3% ở phiên trước đó.

Đợt bán tháo hôm trước chủ yếu xuất phát từ sự sụp đổ của nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tại Phố Wall, kéo theo tâm lý bi quan về triển vọng nhu cầu kim loại. Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng quay trở lại khi thị trường tái định vị theo câu chuyện dài hạn: nguồn cung đồng toàn cầu đang ngày càng eo hẹp.

Nguồn cung và nhu cầu đồng đang đối mặt với những rủi ro gì?

Giá đồng đã tăng hơn 30% kể từ đầu năm, trong bối cảnh nhiều mỏ gặp sự cố và sản lượng bị cắt giảm. Bên cạnh đó, giới giao dịch đang đẩy mạnh chuyển đồng sang Mỹ, nhằm đón đầu khả năng áp thuế mới dưới chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump từ năm 2025.

Citi cảnh báo thị trường có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, do nguồn cung mỏ hạn chế và hiện tượng “tích trữ” đồng tại Mỹ. Ngân hàng này dự báo giá đồng có thể lên 13.000 USD/tấn vào đầu năm 2026, thậm chí chạm mốc 15.000 USD/tấn trong kịch bản lạc quan hơn.

Vì sao Mỹ trở thành tâm điểm trong câu chuyện giá đồng?

Theo các chuyên gia, Mỹ đang hút mạnh lượng tồn kho đồng toàn cầu, tạo ra sự mất cân đối lớn giữa cung và cầu bên ngoài nước này. Giá đồng trên sàn COMEX tại Mỹ cao hơn đáng kể so với LME, tạo động lực kinh doanh chênh lệch giá và khiến lượng tồn kho trên LME sụt giảm nhanh.

Hiện tồn kho đồng trên LME chỉ còn khoảng 165.000 tấn, giảm gần 40% so với đầu năm. Đáng chú ý, khoảng 40% lượng này đã được “đặt chỗ” cho giao hàng, đồng nghĩa với việc không còn sẵn sàng cho thị trường tự do.

Triển vọng thị trường đồng trong năm 2025–2026 ra sao?

Deutsche Bank nhận định năm 2025 sẽ là một năm “gián đoạn mạnh”, khi các tập đoàn khai khoáng lớn đồng loạt hạ mục tiêu sản lượng. Ước tính nguồn cung năm 2026 đã bị điều chỉnh giảm khoảng 300.000 tấn, đẩy thị trường vào trạng thái thâm hụt, đặc biệt căng thẳng trong quý IV/2025 và quý I/2026.

Glencore và Rio Tinto đều phát tín hiệu sản lượng năm tới có thể thấp hơn kế hoạch, càng củng cố kỳ vọng về một chu kỳ giá cao kéo dài. Tuy vậy, một số ý kiến cảnh báo nhu cầu từ Trung Quốc vẫn yếu và giá cao có thể gây áp lực chi phí lên các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng.