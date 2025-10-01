Cú sốc nguồn cung khiến giá dầu cắm đầu lao dốc

Sự kết hợp giữa tin đồn về việc OPEC+ có thể tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày và việc Iraq khởi động lại đường ống Kirkuk-Ceyhan đã gây ra đợt giảm giá dầu mạnh nhất gần hai tháng, đưa giá dầu Brent xuống còn 67 USD/thùng. Nếu không có sự sụt giảm xuất khẩu từ Nga hay sự cố nhà máy lọc dầu, các yếu tố hỗ trợ giá dầu ngắn hạn dường như khá hạn chế.

Iraq đã tái khởi động dòng dầu từ khu vực Kurdistan qua đường ống Kirkuk-Ceyhan, với lưu lượng khoảng 150.000-160.000 thùng/ngày. Trong khi đó, OPEC+ dự kiến sẽ phê duyệt tăng sản lượng hàng tháng ít nhất 137.000 thùng/ngày, tiếp tục bù đắp phần cắt giảm trước đó.

Đợt giảm giá này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu từ Trung Quốc và Venezuela tăng, nhưng các yếu tố cung dư thừa và bất ổn chính trị khiến thị trường dầu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Những biến động lớn khác trên thị trường năng lượng

Ngoài giá dầu, các thị trường năng lượng và kim loại quý cũng ghi nhận biến động mạnh. Giá vàng vượt mốc 3.840 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử do nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn khi Mỹ có nguy cơ đóng cửa chính phủ. Giá khí tự nhiên tại Mỹ cũng tăng mạnh, lên 3,30 USD/MMBtu do dự báo thời tiết ấm hơn dự kiến và sản lượng giảm.

Các công ty dầu lớn như ExxonMobil, ConocoPhillips, BP hay TotalEnergies đều đang tái cơ cấu, cắt giảm lao động, mở rộng dự án mới hoặc bán bớt tài sản năng lượng tái tạo, phản ánh sự thay đổi chiến lược trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị tại Yemen, Crimea và các dự án năng lượng của tỷ phú ở Mexico cũng tác động trực tiếp đến nguồn cung và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Những yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu và nguồn cung dầu thô hiện nay

Hoạt động thương mại dầu thô toàn cầu đang chịu tác động từ nhiều yếu tố: Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu dầu từ Indonesia, Mỹ áp dụng các biện pháp tài chính và nâng cấp nhà máy than, trong khi các nước như Ấn Độ, Kazakhstan và các nhà sản xuất nhỏ hơn đang điều chỉnh chiến lược sản xuất và xuất khẩu.

Các quy định mới, chẳng hạn như hạn chế chuyển giao dầu từ tàu sang tàu (STS) tại Malaysia, cùng với việc đóng cửa các mỏ thiếc trái phép tại Indonesia, cho thấy các chính phủ đang dùng quyền lực để kiểm soát thị trường và bảo vệ lợi ích trong nước.