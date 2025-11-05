Ngư dân bắt được “thủy quái” khổng lồ: Nặng như heo, vài người mới khiêng nổi

“Thủy quái” 80kg bất ngờ xuất hiện, kích thước gây sốc

Bức ảnh dưới đây không phải tác phẩm của AI mà là ảnh chụp thật. Con cá mú trong ảnh được một ngư dân ở thôn Rongshanliao, Hải Khẩu, Hải Nam (Trung Quốc) đánh bắt được.

Con cá này rất hiếm thấy khi sở hữu kích thước khổng lồ. Nó nặng hơn 80kg, to bằng một con heo. Phải cần tới nhiều người khiêng cùng lúc mới có thể vận chuyển được nó.

Cô Liu, chủ một nhà hàng ở địa phương cho biết, cô thường livestream cảnh thuyền đánh cá cập bờ. Khoảng 3 giờ chiều ngày 26/10, cô nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá neo đậu, sau đó các ngư dân trên thuyền đã khiêng một con cá khổng lồ lên bờ.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con cá lớn như vậy. Các ngư dân trên thuyền không thể nhấc nổi nó, nên một số người khác đã đến giúp đỡ để đưa con cá vào bờ”, cô Liu nhớ lại.

Ảnh: Jimu News

Theo bà Liu chia sẻ, con cá dài gần 1,6m, nặng hơn 80kg. Ngay chiều hôm đó, một người đã đến mua và mang con cá đi.

Không chỉ riêng cô Liu, nhiều người dân địa phương cũng đã nhanh tay quay clip khi thấy con cá quý hiếm. Ba người đàn ông đã kéo con cá lên bờ, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Đoạn phim cũng cho thấy con cá được nhiều người buộc vào sào dài và khiêng đi.

Ảnh: Jimu News

Một người dân địa phương cho biết, con cá này là cá mú khổng lồ, một loài cá không phổ biến ở khu vực này.

"Thuyền đánh cá ở đây chỉ dài bảy tám mét, ngư dân chỉ có thể đánh bắt gần bờ. Thật sự rất hiếm khi bắt được một con cá lớn như vậy. Tôi lớn lên ở đây và chỉ mới nhìn thấy những con cá nặng hơn 50kg khoảng một hoặc hai lần", người này cho biết.