Dàn siêu xe giá trị cả trăm tỷ đồng của vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng

Trước khi vướng vào những ồn ào gần đây, vợ chồng đại gia Nguyễn Quốc Vũ và ca sĩ Đoàn Di Băng từng rất nổi tiếng với hình ảnh cuộc sống xa hoa, thượng lưu, thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội.

Vợ chồng đại gia Nguyễn Quốc Vũ và ca sĩ Đoàn Di Băng. Ảnh: FBNV

Không chỉ "gây sốt" với biệt thự dát vàng, món đồ hàng hiệu hay checkin ở những nơi sang chảnh, cặp đôi này còn được biết đến là những “tay chơi” xe sang có tiếng, khi mạnh tay chi hàng trăm tỷ đồng cho bộ sưu tập ô tô và mô tô đắt đỏ.

Một góc tư gia của cặp đôi nổi tiếng này. Ảnh: FBNV

Trong bộ sưu tập ô tô của gia đình Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng có nhiều thương hiệu siêu xe, xe sang nổi tiếng thế giới như Lamborghini, McLaren, Mercedes-Benz, Bentley, Porsche, Volvo... với trị giá ước tính lên đến cả trăm triệu đồng.

Dưới đây là một số chiếc xe đáng chú ý nhất trong bộ sưu tập của vợ chồng này:

McLaren 720S Spider màu cam là chiếc siêu xe nổi tiếng gắn liền với hai vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng. Ảnh: AP

Siêu xe này được chồng ca sĩ Đoàn Di Băng mua tặng vào năm 2020 và thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của cô. Ảnh: FBNV

Chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 được đại gia Nguyễn Quốc Vũ tậu về năm 2021, sau khi “chia tay” siêu xe McLaren 720S Spider màu cam. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng

Chiếc Huracan LP610-4 màu đỏ này được định giá hơn 20 tỷ đồng. Ảnh: Tiến Dũng

Mẫu SUV thời thượng Mercedes AMG G63 cũng nằm trong bộ sưu tập xe của Đoàn Di Băng. Ảnh: FBNV

Chiếc xe được mua vào năm 2021, là món quà mà ông xã Nguyễn Quốc Vũ tặng vợ. Ảnh: FBNV

Năm 2023, Đoàn Di Băng và chồng đăng tải hình ảnh nhận chiếc siêu xe chạy điện Porsche Taycan với giá khoảng 8 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Vào năm 2024, vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng tiếp tục tậu 1 chiếc Lamborghini Urus bản Performante với giá 17 tỷ đồng.

Đây là chiếc Lamborghini Urus bản Performante đầu tiên của TPHCM mang biển số trắng.

Cũng trong năm 2024, vợ chồng đại gia này còn tậu một chiếc Bentley Bentayga EWB Azure màu đen với giá trị khoảng 21 tỷ đồng.

Chiếc xe điện Mercedes-Benz EQS 500 4Matic có giá 5 tỷ đồng cũng từng xuất hiện trong gara của cặp vợ chồng đại gia. Ảnh: FBNV

Ngoài xế hộp, ông Vũ còn sở hữu thêm nhiều mẫu mô tô đắt tiền khác như KTM Brabus 1300 R, Triumph Rocket 3 R hay Ducati Streetfighter. Ảnh: FBNV

