Mỹ phẩm “nhái”: Từ vài chục nghìn đồng thành sản phẩm tiền triệu

Ma trận mỹ phẩm "đội lốt" hàng ngoại, giá rẻ

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người tiêu dùng có thể bắt gặp hàng loạt bài rao bán mỹ phẩm được giới thiệu có xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn. Từ kem nền, các loại kem dưỡng da, chống nhăn, lão hóa da đến phấn nước 3 trong 1 “chống nắng - nâng tone - dưỡng ẩm”, đến cushion được rao bán tràn lan trên mạng.

Đi kèm với đó là những cam kết quen thuộc như “chuẩn auth 100%”, “check thoải mái”, “nguồn hàng Tết giá tốt nhất thị trường”. Nhiều sản phẩm được rao bán với mức giá thấp hơn nhiều so với hệ thống phân phối chính hãng. Một bộ phấn nước từng được giới thiệu “giá công ty 1,3 triệu đồng” nay chỉ còn hơn 600.000 đồng, kèm quà tặng và giao hàng toàn quốc.

Nhân viên cho biết: “Bên em làm mẫu theo yêu cầu, hoặc chị có mẫu kem gì chị thích thì chị gửi qua cho bên em, em cho kỹ thuật làm theo và gửi lại mẫu cho chị”. Khi phóng viên hỏi: “Đúng chuẩn mẫu không em?” thì nhân viên này khẳng định: “Dạ chuẩn chị ạ, em gửi mẫu khi nào chị ưng thì mới thôi”.

Khi phóng viên hỏi về điều kiện sản xuất, tùy từng đơn vị, nơi thì nhân viên tư vấn cho biết số lượng tối thiểu để làm theo mẫu là khoảng 1000 sản phẩm, nơi thì yêu cầu số lượng tối thiểu là 2.000 sản phẩm. Theo nhân viên, chỉ cần có mẫu gốc, đơn vị gia công có thể triển khai sản xuất sản phẩm tương tự, đồng thời hỗ trợ các thủ tục liên quan để đưa ra thị trường.

Sau khi chuyển mẫu, phóng viên được nhân viên gửi báo giá sản phẩm tương tự sản phẩm gốc với giá sản xuất 62.000 đồng/sản phẩm. Trong khi giá gốc sản phẩm đang được bán gần 3.000.000 đồng/sản phẩm. Hồ sơ công bố là 6.000.000 đồng, phí kiểm nghiệm là 1.500.000 đồng. Như vậy, để cho ra mắt 1000 sản phẩm tương tự sản phẩm gốc chỉ mất 69.500.000 nghìn đồng. Nếu so với giá thành sản phẩm gốc thì số tiền này chỉ tương đương 25 hộp sản phẩm gốc. Điều này lý giải vì sao, mỹ phẩm giả, nhái vẫn tồn tại trên thị trường.

Quá trình trao đổi cho thấy việc sao chép công thức, hình thức hoặc làm sản phẩm “na ná” hàng ngoại không phải là điều quá khó. Thậm chí nhân viên của đơn vị gia công cho biết, sẽ hỗ trợ ra sản phẩm giống y chang sản phẩm gốc. Tuy nhiên, nhân viên đơn vị này cũng tư vấn, phóng viên nên lấy một tên sản phẩm gần giống sản phẩm gốc chỉ cần thay đổi dấu phẩy, hoặc thêm bớt 1 chữ so với sản phẩm gốc.

Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam được dự báo đạt quy mô khoảng 3,5 tỷ USD vào năm 2026, khoảng 75% thị phần mỹ phẩm tại Việt Nam hiện vẫn thuộc về các thương hiệu ngoại đến từ Hàn Quốc, châu Âu và Nhật Bản, Mỹ. Tâm lý sính hàng nhập khẩu, kết hợp với sự bùng nổ của thương mại điện tử, đã biến thị trường này thành mảnh đất màu mỡ cho các sản phẩm gắn mác quốc tế, dù mức độ minh bạch về nguồn gốc và chất lượng còn nhiều câu hỏi.

Từ mỹ phẩm xách tay không rõ pháp lý đến các cơ sở gia công có thể làm ra sản phẩm gần giống hàng ngoại, mọi rủi ro trên thị trường đang dồn về phía người tiêu dùng. Trong khi đó, công tác quản lý vẫn chưa bắt kịp diễn biến của thị trường dẫn đến những kẽ hở về gia công, nhãn mác và bán hàng online chưa được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, “ma trận” mỹ phẩm đội lốt hàng ngoại không những không thu hẹp mà ngày càng lan rộng. Và trong vòng xoáy này, thứ bị đánh đổi chính là sức khỏe, niềm tin của hàng triệu người tiêu dùng.