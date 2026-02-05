Estée Lauder bị phạt nặng vì kinh doanh mỹ phẩm chứa 'hóa chất vĩnh cửu'

Một gian hàng Mỹ phẩm Estée Lauder. Ảnh: Beauty Affairs

Tập đoàn mỹ phẩm Mỹ Estée Lauder bị Tòa án Tư pháp Ontario phạt 750.000 CAD (tương đương gần 14 tỷ đồng) và đưa vào danh sách các bên vi phạm môi trường do bán bút kẻ mắt chứa "hóa chất vĩnh cửu".

Phán quyết được ban hành ngày 2/2, sau khi Estée Lauder thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo vệ Môi trường Canada năm 1999 (CEPA). Ngoài khoản tiền phạt, tòa yêu cầu doanh nghiệp thông báo vụ việc tới các cổ đông. Toàn bộ số tiền xử phạt sẽ được chuyển vào Quỹ Tổn hại Môi trường của chính phủ Canada.

Theo Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada, tên của Estée Lauder sẽ được ghi vào Danh bạ các bên vi phạm môi trường, cơ sở dữ liệu công khai liệt kê những tổ chức bị kết án theo luật liên bang. Cơ quan này cho biết việc tăng cường thực thi pháp luật nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và sức khỏe cộng đồng.

Sai phạm của hãng bị phát hiện trong đợt thanh tra hồi tháng 5/2023, khi cơ quan chức năng phát hiện một số dòng bút kẻ mắt của Estée Lauder chứa Perfluorononyl Dimethicone. Đây là hợp chất thuộc nhóm per- và polyfluoroalkyl substances (PFAS), thường được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" do đặc tính bền vững, khó phân hủy trong môi trường cũng như trong cơ thể người. Chất này thường được sử dụng để tăng độ bám và độ bền của mỹ phẩm trên da.

Theo quy định tại Canada, việc nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm chứa Perfluorononyl Dimethicone được xếp vào nhóm "hoạt động mới quan trọng", yêu cầu doanh nghiệp phải khai báo trước để chính phủ đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, Estée Lauder đã không thực hiện nghĩa vụ này, vi phạm điều 81 của CEPA. Dù đã nhận lệnh yêu cầu tuân thủ từ tháng 6/2023, công ty vẫn không hoàn tất đầy đủ các biện pháp khắc phục.

PFAS là nhóm hóa chất nhân tạo được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp nhờ khả năng chống nước, chịu nhiệt và kháng dầu mỡ. Tuy nhiên, liên kết carbon-flo bền vững khiến các hợp chất này gần như không phân hủy trong tự nhiên, dễ tích tụ trong đất, nước và cơ thể người theo thời gian. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa phơi nhiễm PFAS với các nguy cơ sức khỏe dài hạn như ung thư, tổn thương gan, rối loạn nội tiết và suy giảm hệ miễn dịch. Trước lo ngại về độc tính, nhiều quốc gia đang thắt chặt quản lý hoặc từng bước loại bỏ PFAS khỏi các sản phẩm tiêu dùng.