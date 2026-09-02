Anh trai mua nhà hết 500 lượng vàng SJC, em gái ở nhờ không trả còn đòi 20 tỷ

Em gái nói góp 300 lượng vàng mua nhà, anh trai khẳng định chỉ cho ở nhờ

Theo trình bày của ông T. (ngụ TPHCM), năm 2001, ông nhận chuyển nhượng căn nhà tại TPHCM với giá 500 lượng vàng SJC. Ông T. cho biết đã dùng 300 lượng vàng cùng hai căn nhà khác để thanh toán cho bên bán, đồng thời nhờ em gái là bà X. đứng tên do thủ tục giấy tờ phức tạp. Bà X. sau đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà vào năm 2010.

Năm 2015, bà X. ký hợp đồng tặng cho căn nhà cho ông T. và việc sang tên được cập nhật trong năm 2015.

Căn nhà còn lại, ông T. cho vợ chồng bà Th. (người em gái khác của ông T.) ở nhờ, với thỏa thuận khi ông cần lấy lại thì gia đình phải trả.

Đầu năm 2017, ông T. thông báo cần lấy lại nhà để cho thuê. Dù vợ chồng bà Th. xin ở thêm ba tháng để chuyển đi, đến thời điểm phải bàn giao, hai người vẫn không trả.

Sau nhiều lần yêu cầu bất thành, ông T. gửi đơn đến chính quyền địa phương. Tại buổi hòa giải, vợ chồng bà Th. không đồng ý trả nhà và yêu cầu ông T. thanh toán 20 tỷ đồng, cho rằng đây là khoản tương đương phần công sức, tiền vốn đã góp vào căn nhà.

Cho vợ chồng em gái ở nhờ căn nhà trị giá tương đương 500 lượng vàng SJC, nhiều năm sau người anh khởi kiện đòi lại. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Bà Th. cho rằng căn nhà được ba anh em cùng góp vốn mua. Theo bà, bà góp 300 lượng vàng SJC, ông T. góp 200 lượng và bà X. góp 5 lượng. Do là người góp vốn nhiều nhất, bà được giao quản lý và sử dụng căn nhà.

Tuy nhiên, việc góp vốn chỉ được thỏa thuận bằng lời nói, không lập thành văn bản. Bà yêu cầu tòa xác định căn nhà là tài sản đồng sở hữu và chia theo tỷ lệ góp vốn, đồng thời yêu cầu anh trai T. trả gần 1,6 tỷ đồng đã chuyển vào tài khoản của vợ ông.

Một số thành viên khác trong gia đình cũng xác nhận lời khai của ông T. Bà X. cho rằng toàn bộ 300 lượng vàng thanh toán cho bên bán là tiền của ông T. và bà chỉ đứng tên giùm. Bà X. cũng bác bỏ việc góp vốn, khẳng định căn nhà do anh trai T. mua; hai căn nhà khác cùng 300 lượng vàng đều là tài sản của ông T.

Em gái đòi 20 tỷ đồng, tòa bác yêu cầu đồng sở hữu căn nhà

Xét xử sơ thẩm, TAND cấp quận tại TPHCM chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà của ông T., buộc vợ chồng bà Th. trả lại căn nhà. Tòa đồng thời chấp nhận một phần phản tố, buộc ông T. trả cho bà Th. gần 1,6 tỷ đồng, nhưng không chấp nhận yêu cầu xác định bà Th. là đồng sở hữu căn nhà theo tỷ lệ góp vốn.

Bà Th. kháng cáo. Tuy nhiên, tại bản án phúc thẩm năm 2022, TAND TPHCM không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau đó, bà Th. tiếp tục đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại phiên giám đốc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định các tài liệu trong hồ sơ có cơ sở xác định ông T. là người bỏ tiền, vàng để nhận chuyển nhượng căn nhà. Hợp đồng mua bán năm 2001 đứng tên bà X., sau đó bà này lập hợp đồng tặng cho ông T. vào năm 2015 và ông T. được cập nhật sang tên.

Trong khi đó, dù bà Th. cho rằng mình góp 300 lượng vàng SJC trong tổng số 500 lượng vàng để cùng mua nhà nhưng không cung cấp được chứng cứ góp vốn. Các giấy tờ đặt cọc, biên bản giao nhận vàng và hợp đồng mua bán đều đứng tên bà X. Hội đồng xét xử cho rằng lời khai của ông T. phù hợp với bà X. và các chứng cứ trong hồ sơ, nên việc hai cấp tòa buộc gia đình bà Th. trả lại nhà cho ông T. là có căn cứ.

Đối với yêu cầu xem xét công sức quản lý, sửa chữa nhà, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm không chấp nhận tài liệu về hợp đồng cải tạo trị giá 2,5 tỷ đồng do bà Th. cung cấp. Tòa cho rằng tài liệu có nhiều dấu hiệu bất thường. Hồ sơ cũng thể hiện bà Th. chủ yếu sửa chữa nhỏ và đã khai thác nhà để kinh doanh, cho thuê.

Từ đó, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm quyết định giữ nguyên bản án phúc thẩm năm 2022.

(Tham khảo Quyết định giám đốc thẩm số 46/2023/DS-GĐT ngày 13/3/2023 của TAND cấp cao tại TPHCM)