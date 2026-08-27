Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Vé máy bay "bán đắt như tôm tươi"

"Cháy" vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9

Theo khảo sát của PV Dân Việt, ngày 29/8 (ngày đầu nghỉ lễ 2/9), đường bay Đà Nẵng - Hà Nội, giá vé máy bay Vietnam Airlines dao động từ 1,8 - 2,4 triệu đồng; Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways đã hết vé máy bay khung giờ trưa và chiều, chỉ còn sáng sớm và tối với giá mở bán dao động từ 2,1 - 2,3 triệu đồng.

Hành khách tại sân bay Nội Bài.

Đối với đường bay Nha Trang - Hà Nội, một số chuyến bay của Vietnam Airlines đã hết chỗ, giá vé máy bay dao động từ 3 - 3,7 triệu đồng, nếu khách chọn bay đêm, giá chỉ còn 2,6 triệu đồng.

Tương tự, Sun PhuQuoc Airways cũng còn không nhiều ghế, giá vé dao động từ 2,6 - 3 triệu đồng; Giá vé máy bay của hãng hàng không Vietjet Air dao động 2,7 - 3,5 triệu đồng.

Chỉ khai thác 2 chuyến đường bay Phú Quốc - Hà Nội nhưng hiện tại một chuyến của Vietnam Airlines đã hết vé máy bay chặng này, lượng ghế phổ thông chuyến còn lại rất ít, giá lên tới 4,3 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways khai thác 6 chuyến nhưng hiện hết sạch vé bán; Vietjet Air có giá từ 1,9 - 2,5 triệu đồng.

Chiều Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, hiện còn nhiều vé máy bay bay trải dài trong nhiều khung giờ trong ngày và các hãng bay Việt Nam đang niêm yết giá dao động 2 - 3,2 triệu đồng.

Hàng không tăng cường chuyến bay

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Vietjet bổ sung 82.000 chỗ, tương đương 400 chuyến bay trên các đường bay trong nước và quốc tế.

Ước tính trong thời gian từ 26/8 đến 5/9/2026, Vietjet cung cấp hơn 4.400 chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân và du khách trong kỳ nghỉ.

Các chuyến bay tăng cường tập trung trên những đường bay kết nối TP.HCM, Hà Nội với các trung tâm kinh tế, du lịch và điểm đến được yêu thích như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Đà Lạt…, mang đến thêm nhiều lựa chọn về thời gian và hành trình cho hành khách trong giai đoạn cao điểm.

Theo số liệu của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy, lượng tải cung ứng trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay trên các chặng bay du lịch trọng điểm nội địa đạt gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, tỷ lệ đặt chỗ trên các chặng bay du lịch chính như Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng, Quy Nhơn…

Dự báo, các chặng bay du lịch trọng điểm sẽ tiếp tục ghi nhận lượng đặt chỗ tăng nhanh trong những ngày sát dịp lễ 2/9.

Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động làm việc với các hãng bay để tối ưu hóa tần suất khai thác tại các sân bay, các đường bay trọng điểm nên đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách và góp phần điều tiết giá vé dịp cao điểm.

Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp cùng các cảng hàng không tạo điều kiện tối đa cho các chuyến bay đêm và sáng sớm.

Các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động giảm giá vé ở các khung giờ này (thường thấp hơn giờ đẹp từ 30 - 50%). Điều này tạo ra nhiều dải vé máy bay giá rẻ, kéo mặt bằng giá vé trung bình toàn thị trường đi xuống.

Theo dự báo, ngày 28/8 sẽ là ngày cao điểm nhất của đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cảng Hàng không quốc tế ước tính sẽ phục vụ khoảng hơn 125.000 lượt hành khách, tăng 8% so với thường lệ và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, sản lượng cất hạ cánh dự kiến đạt 743 lượt chuyến bay, tăng 10% so với thường lệ và tăng 18% so với cùng kỳ.