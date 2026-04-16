Giá xăng dầu hôm nay 16/4 mới nhất: Giá xăng tăng nhẹ, có loại dầu giảm hơn 2.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, có loại dầu giảm hơn 2.000 đồng/lít từ hôm nay

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 0h ngày 16/4. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng có tăng nhẹ, giá các mặt hàng dầu giảm so với kỳ điều hành ngày 9/4.

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 218 đồng/lít, giá bán ra là 23.761 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 248 đồng lít, giá bán được áp dụng là 22.592 đồng/lít; Xăng E10 tăng 90 đồng/lít, giá bán lẻ là 23.160 đồng/lít.

Đáng chú ý, ở kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định giảm giá dầu diesel 1.928 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, xuống còn 31.041 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.332 đồng/kg, giảm 2.281 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel 400 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/lít và không chi Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Như vậy, sau khi áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt trong điều hành, Bộ Công Thương cho biết giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới và trong khu vực.

Cụ thể, tính đến ngày 16/4, giá xăng ở Thái Lan: 35.371 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.742 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 47.975 đồng/lít; Trung Quốc: 36.200 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); trong khi tại Việt Nam xăng RON95 có giá 23.761 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu ở Thái Lan: 36.564 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 42.178 đồng/lít; Lào: 59.573 đồng/lít; Trung Quốc: 33.070 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 31.041 đồng/lít.

Giá dầu thế giới đồng loạt tăng

Ngày 16/4, lúc 17 giờ, theo giờ Việt Nam, giá dầu thế giới đồng loạt tăng hơn 1% do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế, lấn át kỳ vọng về các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu thô WTI giao dịch quanh mức 92,57 USD/thùng, tăng 1,28 USD/thùng, tương đương với mức tăng 1,40% so với chốt phiên trước.

Giá dầu Brent cũng tăng 1,51 USD/thùng khi giao dịch quanh mức 96,44 USD/thùng, tương đương mức tăng 1,59% so với chốt phiên liền trước.

Ngày 15/4, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết, lượng tồn kho dầu thô đã giảm 913.000 thùng xuống còn 463,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 10/4, trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters là tăng 154.000 thùng.

Các nhà phân tích của ING ước tính rằng khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày đã bị gián đoạn do việc đóng cửa eo biển, sau khi tính đến các tuyến đường ống thay thế và số ít tàu chở dầu vẫn đi qua khu vực này, theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm.

Với việc Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng của Iran sau khi các cuộc đàm phán hòa bình sụp đổ vào cuối tuần, mức độ gián đoạn có thể còn gia tăng.

“Thị trường vật chất đang ngày càng bị thắt chặt theo từng ngày trôi qua mà chưa có sự khôi phục dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz,” các nhà phân tích của ING cho biết.

Một nguồn tin nắm rõ tình hình tại Tehran nói với Reuters rằng, Iran có thể xem xét cho phép tàu thuyền đi lại tự do ở phần eo biển Hormuz gần phía Oman nếu đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn xung đột tái diễn, sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 8 tháng 4.

Toshitaka Tazawa, một nhà phân tích tại Fujitomi Securities cho biết: "Cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình và quyền tự do lưu thông qua eo biển được khôi phục, giá dầu WTI dự kiến ​​sẽ tiếp tục dao động trong khoảng từ 80 đến 100 USD".