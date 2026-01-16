Đường dây nhập hàng chục tấn hóa mỹ phẩm giả, bán qua mạng

Hai ngày trước, 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị và Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình đã tham gia triệt phá đường dây này.

Ba người liên quan bị triệu tập gồm Nguyễn Văn Chung, 33 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình và Phạm Thị Tuyết, 31 tuổi và Lê Hữu Minh, 33 tuổi cùng ở TP Hà Nội. Lời khai ban đầu xác định, Tuyết nhập mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một người nước ngoài sinh sống tại cửa khẩu Móng Cái.

Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook với giá rẻ. Chung khi mua lại từ Tuyết đã lập nhiều tài khoản trên sàn thương mại điện tử để đăng bán.

Mỹ phẩm giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Khám chỗ ở của Chung, Tuyết và Hữu Minh và các kho hàng hóa, cảnh sát thu hơn 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ án đang mở rộng điều tra.