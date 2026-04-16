Giá dầu diesel giảm mạnh gần 2.000 đồng/lít từ 0h

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 0h ngày 16/4. Điểm đáng chú ý là liên bộ quyết định giảm mạnh giá dầu diesel gần 2.000 đồng/lít. Giá dầu diesel không quá 31.041 đồng/lít.

Giá dầu mazut giảm hơn 2.200 đồng/kg, giá bán không quá 20.332 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mà trích lập quỹ 400 đồng/lít với dầu diesel và 800 đồng/kg với dầu mazut.

Giá dầu đi xuống. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 9/4), giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 2.393 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 2.993 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.543 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tới 9.872 đồng/lít, giá bán không cao hơn 32.969 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh ngày 8/4, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 691 đồng/lít, giá xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít. Trong khi giá dầu diesel giảm 1.947 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 322 đồng/kg.

Như vậy, qua 2 kỳ điều hành 8/4 và 9/4, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 3.084 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 3.433 đồng/lít, giá dầu diesel giảm tới 11.819 đồng/lít, còn giá dầu mazut hạ 1.980 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời các cơ quan quản lý triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạ nhiệt mặt bằng giá, điều hành linh hoạt.

Về nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương thông tin trong tháng 3, các doanh nghiệp đã chủ động nhập khẩu khối lượng lớn với hơn 3,2 triệu m3, cùng với lượng tồn kho trong nước đủ để đảm bảo nguồn cung tháng 4, tháng 5.

Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.