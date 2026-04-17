Hướng dẫn hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng/năm không xuất hóa đơn điện tử là sai

Thời gian gần đây, một số cơ quan thuế địa phương đã thông báo hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Trước thông tin này, Cục Thuế, Bộ Tài chính vừa phát thông tin báo chí khẳng định việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không vi phạm nếu đã đăng ký và sử dụng hợp pháp.

Hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng vẫn được xuất hóa đơn điện tử.

Cụ thể, theo Cục Thuế, căn cứ Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Đối với nhóm hộ kinh doanh quy mô nhỏ, doanh thu thấp, trong đó có hộ doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, nếu hộ kinh doanh có nhu cầu minh bạch giao dịch, bán hàng cho doanh nghiệp hoặc khách hàng cần chứng từ, đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp thuận thì vẫn được tiếp tục sử dụng hợp pháp.

Thực tế, các hộ kinh doanh này đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ và đã được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật. Cục Thuế không hạn chế các nhu cầu hợp pháp này, đồng thời đang tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định, bảo đảm thuận lợi cho hộ kinh doanh và thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Cơ quan thuế địa phương không được yêu cầu nhóm hộ này ngừng xuất hóa đơn điện tử.

Cục Thuế cũng nêu rõ, các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với các văn bản, thông báo, quyết định xử phạt hoặc nội dung hướng dẫn đã ban hành tại một số thuế cơ sở có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương khẩn trương rà soát, đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn của Cục Thuế để xử lý theo đúng thẩm quyền. Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp thì kịp thời thu hồi, hủy bỏ, thay thế theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.