Đào huyền tấp nập khách mua, chưa Tết Bính Ngọ dân buôn đã chốt bán nghìn cành

Không phải là mặt hàng độc lạ, đào dáng huyền (đào huyền thường xuất hiện khắp phố phường mỗi dịp cận Tết Nguyên đán. Giá một cành đào huyền "khủng" dao động từ 1-4 triệu đồng.

Những ngày gần đây trên “chợ mạng”, ngoài những cành đào tiền triệu còn xuất hiện loại đào huyền mini với giá tương đối rẻ, chỉ từ 120.000-250.000 đồng/cành tùy loại. Trên thị trường, loại đào huyền này được nhiều khách tìm mua.

“Năm nay đào huyền Nhật Tân được mùa, cành nào cũng chi chít nụ to nhỏ mà giá khá rẻ. Cùng với đó, cành đào nhỏ nhắn hợp với không gian nhà chung cư của nhiều gia đình nên hàng tương đối đắt khách”, chị Vũ Huyền ở phường Từ Liêm (Hà Nội) nói với PV VietNamNet.

Đào huyền được rao bán tràn ngập trên chợ mạng, lượng khách đặt mua tăng mạnh. Ảnh: Vũ Huyền

Chị Huyền cho biết, giá loại đào huyền chị bán dao động từ 190.000-250.000 đồng/cành, là hàng tuyển chọn từng cành từ nhà vườn ở khu Nhật Tân. “Đào huyền không có sẵn, khách chốt đơn mua hôm trước, hôm sau tôi sẽ giao hàng”, chị nói thêm.

Hơn một tuần nay, chị Huyền liên tục rao bán đào huyền trên trang Facebook cá nhân và các chợ hoa online. Có khách chỉ mua một cành cắm đúng dáng huyền. Tuy nhiên, rất nhiều khách đặt mua 2 cành về ghép lại thành thế đào long phụng.

Trung bình mỗi ngày, chị bán được 60-80 cành đào huyền. Có ngày chị trực tiếp ra vườn livestream quá trình cắt cành đào. Nhờ đó, lượng khách chốt đơn cũng tăng lên đáng kể, chị cho hay.

“Sáng qua, tôi ra vườn livestream cắt cành đào. Chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ đã có hơn 300 khách hỏi và chốt mua cành đào huyền nhỡ, đào huyền mini”, chị khoe. Khách đặt mua đông, có vườn chỉ vài ngày cắt cành lượng đào huyền đã gần hết.

Tại khu vực Tân Mai (Hà Nội), chị Hoàng Thị Dung cũng nhập đào về bán trực tiếp và online được gần nửa tháng nay. Theo chị, ở Hà Nội nhiều gia đình thường mua đào, quất về trưng khá sớm. Có nhiều khách quen cứ mua đào về trưng tàn cành này lại ra mua cành khác.

Do vậy, còn gần một tháng nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026, chị Dung đã chốt bán được cả nghìn cành đào huyền. Trong đó, loại đào huyền rẻ nhất giá chỉ 120.000 đồng, loại đắt nhất giá 350.000 đồng, nhưng phổ biến thì chỉ từ 200.000-250.000 đồng/cành.

“Tôi không bán các cành đào 'khủng' vì cần vốn lớn và rủi ro cao do kén khách mua. Dịp này, tôi chủ yếu bán dòng đào cành nhỏ dáng chum và dáng huyền”, chị chia sẻ. Đào huyền thường đắt khách hơn, bởi có dáng mềm mại.

Ví như hôm mùng 1 tháng Chạp, chị đã bán hết gần 200 cành đào huyền, trong khi đào chum chỉ bán được khoảng vài chục cành.

Theo chị Dung, cận Tết Nguyên đán năm ngoái, đào huyền cũng được chị nhập về bán nhưng số lượng khách mua khá khiêm tốn. Còn dịp cận Tết Bính Ngọ này có hẳn “trend” đào huyền mini. Bởi vậy, lượng khách đặt mua tăng theo cấp số nhân.

Thậm chí có những khách muốn đặt mua và nhận hàng vào dịp Ông Công Ông Táo (23 tháng Chạp), nhưng chị lắc đầu từ chối. Hiện chị chỉ nhận khách đặt hôm trước, hôm sau sẽ giao hàng.

“Thị trường Tết giá cả hàng hóa thường biến động mạnh. Hôm nay có thể chỉ 120.000 đồng/cành đào huyền mini, nhưng ngày mai giá có thể tăng gấp rưỡi do phụ thuộc vào nguồn cung”, chị giải thích.