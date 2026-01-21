Cây quất 'tam đa' hơn 10 năm tuổi được thuê 30 triệu đồng chơi Tết

Những ngày này, không khí mua sắm quất cảnh tại vùng quất Nam Phong, phường Vị Khê (tỉnh Ninh Bình) trở nên nhộn nhịp.

Theo các chủ vườn, những năm gần đây, bên cạnh việc mua bán truyền thống, nhiều người còn quan tâm đến hình thức thuê quất để trưng trong dịp Tết. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều nhà vườn phát triển mạnh mô hình cho thuê để phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng.

Anh Vũ Công Dũng, chủ một vườn quất tại phường Vị Khê, cho biết, thị trường quất Tết năm nay có phần sôi động hơn. Anh hiện có 300 cây quất xum được xuất bán với giá từ 3 triệu đến gần 40 triệu đồng/cây. Đến thời điểm này, anh đã bán được khoảng 70% số lượng cây.

Ngoài việc bán quất, anh còn phát triển thêm dòng quất thế được tạo tác công phu trong nhiều năm để phục vụ nhu cầu thuê chơi Tết.

Nổi bật nhất vườn quất cho thuê của anh Dũng là cây quất cao khoảng 1,5m, được tạo tác dáng tam đa với 11 bông tán cân đối. Hệ tay cành được uốn nắn tinh tế, mang đến tổng thể hài hòa, bắt mắt.

Tác phẩm quất thế này được chăm sóc tỉ mỉ nên lá dày, xanh mướt, quả sai trĩu, to đều, tượng trưng cho may mắn và tài lộc trong những ngày đầu năm mới.

Cây quất thế có tuổi đời trên 10 năm, gốc quất to, in hằn dấu vết thời gian.

Anh Dũng chia sẻ, khi anh vừa "khoe" cây trên mạng xã hội, nhiều khách quen nhắn hỏi thuê về chơi Tết. Tháng trước, cây quất này đã có khách xuống tiền đặt cọc thuê với giá 30 triệu đồng, gần Tết sẽ đánh về để lên chậu.

Thời gian thuê được thỏa thuận linh hoạt, tùy theo nhu cầu của khách hàng.

“Tôi vừa đăng cây quất này lên mạng xã hội hôm trước thì ngay hôm sau, một vị khách từ Hà Nội về xem và chốt cọc luôn. Vừa nhận tiền đặt cọc, lại có khách quen gọi hỏi thuê, nhưng cây đã có người đặt trước nên đành lỡ hẹn. Cây quất này năm ngoái tôi cũng cho thuê với giá 30 triệu đồng, giá năm nay không thay đổi”, anh Dũng nói.

Theo anh, việc cho thuê quất cảnh mang lại lợi ích cho cả hai bên. Khách có cây dáng thế đẹp, ý nghĩa phong thủy tốt lành trưng trong dịp Tết với chi phí thấp hơn nhiều so với mua đứt, đồng thời không phải lo chăm sóc hay xử lý cây sau khi chơi xong. Ngược lại, nhà vườn có được nguồn thu ổn định và lâu dài từ những tác phẩm đã dày công tạo tác trong nhiều năm.

Đối với những cây quất cho thuê, khoảng cuối tháng Giêng, nhà vườn sẽ vận chuyển cây trở lại vườn để tiếp tục chăm sóc, phục hồi dáng, mùa Tết năm sau tiếp tục đưa ra thị trường phục vụ khách có nhu cầu.