Cận Tết Bính Ngọ 2026, ngư dân Quảng Ngãi ai cũng phấn phởi ra mặt vì "trúng lớn" một loại hải sản tên nghe hơi run run

Tại cửa biển Sa Cần, thuộc địa bàn hai xã Bình Sơn và Vạn Tường, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bên cạnh các tàu thuyền vừa trở về bến, nhiều tàu cá hành nghề đánh bắt mực xà (hay còn gọi là mực ma, mực đại dương) của ngư dân trong vùng đang khẩn trương bổ sung nhiên liệu, nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo. Trong ảnh là mực xà đang được phơi khô.

Từ nhiều năm qua, với số lượng phương tiện khai thác lên đến hàng trăm chiếc, hai xã Bình Sơn và Vạn Tường được ví như “thủ phủ” nghề khai thác mực xà của Quảng Ngãi và cả các vùng lân cận. Trao đổi với PV Dân Việt, ngư dân địa phương cho biết, thời điểm này chưa phải là chính vụ nên sản lượng mực khai thác vẫn chưa cao.

Tuy nhiên, bù lại, giá bán mực xà hiện đang “neo” ở mức cao, từ 270.000 – 300.000 đồng/kg, đầu ra ổn định nên bà con ngư dân rất phấn khởi. Ngư dân Nguyễn Văn Trực (xã Vạn Tường) cho biết, trung bình mỗi chuyến ra khơi, mỗi lao động khai thác được gần 200kg mực. Với mức giá như hiện nay, sau khi trừ chi phí, ngư dân thu về hàng chục triệu đồng/người.

Được biết mực xà được ngư dân Quảng Ngãi khai thác về không chỉ tiêu thụ trong nước, mà còn được thương lái thu gom để xuất sang thị trường Trung Quốc, Thái Lan… Hiện thị trường các nước này đang có nhu cầu lớn, nên toàn bộ lượng mực khai thác và chở về bến, được thương lái thu gom toàn bộ.

Giá bán cao, thị trường ổn định đã mang lại niềm vui kép cho ngư dân ở "thủ phủ" khai thác mực xà Quảng Ngãi trong dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 đang cận kề. Trong ảnh là hoạt động tại một cơ sở thu mua mực xã tại Quảng Ngãi.

Được biết mực xà, hay còn gọi là mực ma, mực đại dương….được phân bố nhiều ở các tỉnh duyên hải miền Trung, như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa….

Mực xà sống ở độ sâu 800m và thường xuất hiện nhiều từ giữa tháng 12 năm trước, đến tháng 9 năm sau do đó, đây cũng là thời gian khai thác mực xà chính trong năm. Sau khi đánh bắt, mực xà được ngư dân phơi ngay trên tàu.

Tuy chất lượng thịt không ngon bằng cùng loại, thế nhưng mực xà sau khi tẩm ướp gia vị, để chế biến thành các món nướng, chiên… đã trở thành món ăn đường phố được rất nhiều người ưa chuộng, nhất là giới trẻ.