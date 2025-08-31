Bất chấp nắng nóng kỷ lục, nhiều hộ gia đình ở nơi này lại có hoá đơn điện âm

Khu vực có phát thải ròng bằng 0

Một cộng đồng có thu nhập đa dạng mới tại Ann Arbor, bang Michigan (Mỹ) được ví như một “bản hòa nhạc” giữa năng lượng mặt trời, thiên nhiên và tính bền vững hướng tới phát thải ròng bằng 0.

Veridian at Country Farm là một dự án được ấp ủ từ lâu, lần đầu được đề xuất vào năm 2016. Quận Washtenaw đã phê duyệt dự án này trong số 6 đề xuất cạnh tranh cho khu đất từng là trại giam thanh thiếu niên.

Thời điểm đó, Ann Arbor đang đối mặt với khủng hoảng nhà ở giá phải chăng, và nhiều đề xuất đã được đưa ra để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, điều khiến Veridian trở nên khác biệt là sự kết hợp giữa nhà ở dành cho nhiều nhóm thu nhập với định hướng phát triển bền vững.

Theo một nghiên cứu công bố năm 2024 trên Tạp chí Energy Research & Social Science, với thu nhập trên 200.000 USD/năm, các hộ gia đình Mỹ có khả năng lắp đặt điện mặt trời cao gấp 4 lần so với các hộ có thu nhập dưới 50.000 USD/năm.

Bản phối cảnh của Veridian tại Country Farm, một cộng đồng net-zero với hệ thống điện mặt trời trên mái. Ảnh: Thrive Collective

Những ngôi nhà trong cộng đồng này được trang bị: hệ thống điện mặt trời trên mái; hệ thống lưu trữ pin Sonnen; bơm nhiệt địa nhiệt Bosch; máy nước nóng sử dụng bơm nhiệt; trạm sạc xe điện; các thiết bị gia dụng chạy hoàn toàn bằng điện.

Khu vực dành cho cộng đồng còn có trạm sạc xe điện công cộng, cùng với xe đạp điện và xe đạp chở hàng, giúp giúp cư dân đi lại và vận chuyển đồ đạc mà không cần ô tô.

Từ năm 2019, Thrive và Sonnen đã hợp tác với công ty điện lực DTE để đạt được một thỏa thuận thí điểm, cho phép các hệ thống pin trong nhà hoạt động như một nhà máy điện ảo (VPP). Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa thể triển khai.

"Chúng tôi đang thực hiện một điều chưa từng có tại Michigan với quy mô này", Matt Grocoff, nhà sáng lập Công ty phát triển Thrive Collaborative, chia sẻ với Tạp chí USA Magazine.

"Có nhiều thách thức, nhưng cũng có những cơ hội to lớn. Vai trò của chúng tôi là chứng minh rằng khi kết hợp hoạt động của công ty điện lực, giá trị cho khách hàng và khả năng chống chịu của cộng đồng, tất cả các bên đều cùng thắng", ông phân tích.

Grocoff cũng bày tỏ kỳ vọng cộng đồng này sẽ trở thành một mô hình được chứng nhận theo Living Building Challenge, một trong những tiêu chuẩn xây dựng xanh khắt khe nhất thế giới.

Bộ tiêu chuẩn đặt ra các tiêu chí: chỉ sử dụng năng lượng mặt trời làm nguồn duy nhất, khôi phục mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, khuyến khích dùng các sản phẩm an toàn cho mọi loài theo thời gian, cùng nhiều tiêu chí khác. Tuy vậy, chương trình Living Building Challenge đã kết thúc trước khi Veridian kịp hoàn tất quá trình chứng nhận.

Hiện các căn nhà tại đây có giá từ khoảng 300.000 USD đến gần 1 triệu USD. Tuy nhiên, Avalon Housing đã phát triển một khu nhà ở giá rẻ hoàn toàn chạy bằng điện, gồm 50 căn hộ dành cho 110 cư dân, được xây dựng ngay trong khu vực này. Những người chuyển đến ở hầu hết vừa thoát khỏi tình trạng vô gia cư.

Khu nhà ở giá rẻ được xây dựng, với các hoạt động chạy hoàn toàn bằng điện mặt trời. Ảnh: Thrive Collective

Theo đó, tổng công suất của các hệ thống điện mặt trời trên mái tại Veridian đạt 1,5 MW. Việc quay toàn bộ mái nhà về hướng Nam có thể tối đa hóa sản lượng điện, nhưng lại đi ngược tầm nhìn hài hòa với thiên nhiên mà Thrive Collaborative đặt ra cho cộng đồng.

Thay vào đó, họ thiết kế bố cục sao cho mô phỏng các hệ sinh thái tự nhiên, hỗ trợ ong, chim và các loài động vật có ích khác.

"Trong một dự án như Veridian, các hệ thống pin mặt trời và pin lưu trữ không chỉ đơn thuần là phần bổ sung, mà được tích hợp với kiến trúc, cảnh quan, giao thông và cả cộng đồng. Mục tiêu không chỉ là tối đa hóa sản lượng điện (kWh), mà còn bảo đảm các hệ thống này phục vụ cho tầm nhìn lớn hơn: xây dựng một khu dân cư thực sự đạt phát thải ròng bằng 0", ông nói.

Để thực hiện điều này, Grocoff cho biết họ đã sử dụng cả các dãy pin mặt trời theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây. Với chi phí năng lượng mặt trời thấp như hiện nay, lựa chọn này cho phép tạo ra tổng lượng điện nhiều hơn so với việc chỉ sử dụng mái hướng Nam.

Giữa mùa hè nóng nhất, hoá đơn điện vẫn âm

“Nhiều hộ dân đã có hóa đơn điện âm trong mùa hè vừa qua - một điều thật phi thường nếu xét đến việc người dân trên toàn quốc đang phải đối mặt với hóa đơn điện cao kỷ lục, nhiệt độ cao kỷ lục và mức sử dụng điều hòa cao kỷ lục trong năm nay”, Grocoff cho hay.

Thậm chí, có cư dân chỉ phải trả 1,3 USD tiền điện trong mùa hè này, mặc dù xe điện vẫn sạc tại nhà và đây là một trong những mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận.

Veridian cũng có kế hoạch xây dựng một cửa hàng tạp hóa, cùng với sự hỗ trợ của nông dân và nhà sản xuất địa phương. Grocoff hy vọng đây sẽ trở thành cửa hàng tạp hóa đầu tiên thuộc sở hữu địa phương và đạt chuẩn năng lượng ròng bằng 0 tại Mỹ.

Cửa hàng này sẽ được tích hợp hệ thống lưu trữ pin nhằm "bảo đảm khả năng tiếp cận thực phẩm ngay cả khi lưới điện gặp sự cố". Nếu dự án Veridian triển khai VPP, ông Grocoff cho biết muốn tích hợp cả hệ thống năng lượng của cửa hàng tạp hóa vào nhà máy điện ảo.