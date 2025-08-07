Hoá đơn tiền điện tăng gần 10 triệu đồng vì dây của nhà mạng viễn thông

Ngày 7/8, thông tin từ Công ty điện lực Thanh Hóa, tháng 7/2025, gia đình ông Dương Văn Tâm, trú tại tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa nhận được hóa đơn tiền điện lên tới 9,8 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần mức tiêu thụ thông thường trong các tháng trước. Được biết, sinh hoạt trong gia đình không có gì thay đổi, không lắp đặt thêm thiết bị mới, không sử dụng điện bất thường, sự việc khiến cả gia đình không khỏi lo lắng, hoang mang.

Theo đó, trong kỳ chốt chỉ số công tơ tiêu thụ điện của các hộ dân trên địa bàn trong tháng 7/2025, Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn đã phát hiện chỉ số công tơ của hộ gia đình ông Tâm cao bất thường và có thông báo ngay cho gia đình.

Trong khoảng thời gian này, đơn vị vẫn phát hành hóa đơn theo đúng quy định đối với hộ gia đình ông Tâm. Ngay sau khi nhận được hóa đơn tiền điện, ông Tâm đã chủ động phản ánh tới Công ty Điện lực Thanh Hóa và Đội Quản lý Điện khu vực Nghi Sơn để được kiểm tra, xác minh.

Tiếp nhận phản ánh, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Quản lý Điện khu vực Nghi Sơn kiểm tra trực tiếp tại hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy, dây dẫn phía sau công tơ ngành điện thuộc phần tài sản và chịu sự quản lý của khách hàng đã bị hư hỏng lớp cách điện, gây rò điện liên tục trong thời gian dài.

Dây tín hiệu của nhà mạng viễn thông treo không đúng cách làm đường dây điện bị rò rỉ, khiến tiền điện tháng 7/2025 của hộ gia đình ông Tâm tăng lên gần 10 triệu đồng.

Đây là một trường hợp hy hữu, cho thấy trong quá trình khảo sát, phát hiện nguyên nhân chính là do nhân viên của nhà mạng viễn thông đã treo dây tín hiệu lên cột điện không đúng quy cách kỹ thuật.

Nhà mạng viễn thông đã buộc vào dây điện từ sau công tơ kéo vào gia đình ông Tâm, cộng với điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa giông kéo dài vừa qua dẫn đến dây mạng cọ xát làm mài mòn, bong lớp cách điện gây rò điện âm thầm, và lượng điện bị rò rỉ đã được công tơ ghi nhận là sản lượng tiêu thụ hộ ông Tâm hoàn toàn chính xác trên hệ thống công tơ đo đếm của ngành điện.

Khi xác định được nguyên nhân, Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn đã lập tức hỗ trợ hộ gia đình sửa chữa, khắc phục điểm rò rỉ trong hệ thống dây dẫn sau công tơ. Đồng thời làm việc với đơn vị viễn thông liên quan, yêu cầu tách riêng hệ thống dây tín hiệu, thực hiện treo thiết bị đúng quy cách, đảm bảo không xâm lấn, ảnh hưởng hệ thống điện lực cũng như chịu trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch hóa đơn tiền điện của hộ gia đình. Đồng thời, điện lực đã tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách nhận biết rò rỉ, cách theo dõi chỉ số công tơ và cách sử dụng thiết bị điện an toàn, hiệu quả.

Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn làm việc với gia đình ông Tâm và nhà mạng viễn thông để giải quyết sự việc tiền điện tăng bất thường.

Gia đình ông Tâm cho biết họ rất hài lòng trước tinh thần cầu thị, xử lý nhanh chóng, minh bạch của ngành điện, cam kết sẽ phối hợp kiểm tra định kỳ hệ thống điện trong nhà, chủ động phòng tránh sự cố, sử dụng

Theo các chuyên gia ngành điện, rò rỉ điện không phải là hiện tượng hiếm gặp và nó không chỉ làm tăng hóa đơn điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và chập điện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản người dân. Có thể thấy trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa bão, kết hợp thiết bị cũ kỹ nếu không được kiểm tra thường xuyên, nguy cơ rò điện rất dễ xảy ra.

Các nguyên nhân phổ biến rò rỉ điện gồm: Dây dẫn cũ kỹ, bong tróc lớp cách điện, nhất là dây đi âm tường, bị chuột cắn, mối mọt…; thiết bị điện hư hỏng, nhiễm ẩm hoặc rò vỏ, như bình nóng lạnh, máy bơm, điều hòa...; hệ thống tiếp địa không đạt chuẩn kỹ thuật, gây dòng rò thoát ra môi trường; thiết bị của bên thứ ba (như nhà mạng viễn thông, quảng cáo...) treo sai kỹ thuật lên cột điện, dùng chung nguồn hoặc tác động gián tiếp tới hệ thống dân dụng.