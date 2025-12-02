Đừng mua thứ đang bán đầy chợ mạng này

Chăn chống gió: Thiết kế ấm áp nhưng chứa đầy rủi ro chết người

Trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm chăn chống gió khi đi xe máy, xe đạp điện đã trở nên khá phổ biến trong vài năm trở lại đây. Giá bán ở thị trường Việt Nam dao động từ 300.000 - 600.000đ/chiếc.

Phần lớn các sản phẩm này có xuất xứ Trung Quốc và cũng được người dân nước này sử dụng khá nhiều nhờ thiết kế ấm áp, dày dặn, kích cỡ lớn cho phép người dùng để chân thoải mái.

Nhiều mẫu chăn chống gió được trang bị đầy đủ với nhiều phụ kiện bảo hộ chống rét, từ găng tay ở khu vực ghi đông cho đến chăn kiêm áo khoác chắn gió liền khối.

Trong số đó, phổ biến nhất là loại áo chắn gió liền khối, gần như bao trọn người và xe. Nhờ chất liệu vải dày dặn, diện tích che phủ lớn và khả năng chống lạnh hiệu quả, loại áo này đã trở thành "trang bị tiêu chuẩn" thiết yếu cho nhiều người đi xe đạp vào mùa đông khắc nghiệt ở xứ Trung.

Ảnh: CCTV13

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích thiết thực, sản phẩm này còn tồn tại nhiều rủi ro khi sử dụng trên đường phố.

Phần chắn gió thường có kích thước lớn nên dễ bị vấp chân đỡ hoặc vướng vào các vật thể gần đó. Trong thời tiết gió lớn, phần chắn gió này còn khiến việc lái xe khó khăn hơn, nguy cơ xảy ra tai nạn cũng cao hơn.

Ảnh: CCTV13

Phần găng ghi đông bó chặt tay người lái, khiến họ họ khó phản ứng nhanh với những tình huống bất ngờ khi lái xe.

Ngoài ra, một số đồ dùng cho thời tiết lạnh có thể cản trở tầm nhìn của người lái xe, làm tăng đáng kể nguy cơ khi lái xe.

Vào ngày 10/8 năm nay, một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra trên đường Dương Thụ Phố, quận Hồng Khẩu, Thượng Hải. Lốp xe của một người phụ nữ bất ngờ bị bó cứng khi đang đi xe, khiến cô ngã mạnh xuống đất. Người phụ nữ bê bết máu và bất tỉnh tại hiện trường. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện ra rằng nguyên nhân vụ tai nạn là do một chiếc "chăn chắn gió", một vật dụng phổ biến mà người đi xe đạp điện thường dùng để giữ ấm vào mùa đông và che nắng vào mùa hè.

Trong một trường hợp khác, một phụ nữ đi xe đạp điện đã bị va chạm với xe chở hàng ba bánh. Vì không kịp rút tay ra khỏi “thiết bị giữ ấm”, cô đã bị gãy hai chiếc răng cửa. Ngoài ra, có người không kịp phanh xe do găng tay ghi đông quá chật, gây khó thao tác nên đã đâm phải một người đang đi bộ qua đường.

Tại Trung Quốc, nhiều loại tấm che chắn gió trên thị trường được làm từ sợi polyester. Khi sạc xe đạp điện, chủ xe thường không tháo phần này. Nếu bộ sạc hoặc cáp sạc bị che bởi tấm chắn gió, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt và thậm chí có thể gây ra hỏa hoạn.

Ngoài ra, sợi polyester dễ bị tĩnh điện, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.