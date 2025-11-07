Con gà chọi được trả 2,3 tỷ đồng, chủ gà liền đồng ý bán

Để sở hữu những chú gà chọi danh tiếng, nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng, thậm chí là hàng chục tỷ đồng. Ngoài những chú gà nổi tiếng như Chao Hong Thong được trả giá tới 20 triệu Baht (16 tỷ đồng), Chao Fah Khamram có giá 6,5 triệu Baht (5,2 tỷ đồng)... thì cũng có một chú gà chọi khác được mua với một cái giá cao ngất ngưởng lên tới 2,9 triệu Bath (2,3 tỷ đồng).

Con gà chọi được bán với giá 2,9 triệu Baht (2,3 tỷ đồng).

Một người đàn ông là Panuma đến từ tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan đã chi 2,9 triệu Baht (2,3 tỷ đồng) để mua một con gà trống chọi Myanmar từ một trang trại huấn luyện chọi gà ở tỉnh Chanthaburi, lập kỷ lục mới về giá giao dịch cao nhất tại tỉnh Chanthaburi.

Chú gà chọi này là Chao Chom Hot, giống gà bản địa của Myanmar. Nó được Mong Khun, một người đàn ông ở huyện Chanthaburi, mua từ tỉnh Suphan Buri, nuôi dưỡng và huấn luyện trong điều kiện tự nhiên. Nó đã tham gia rất nhiều cuộc thi chọi gà và gần như bất khả chiến bại.

Panuma cho biết anh đã theo dõi Chao Chom Hot từ rất lâu trước khi quyết định chi 2,9 triệu Baht để mua nó vì chất lượng của con gà này rất đặc biệt, một "chiến binh" đích thực trong giới gà chọi.

Anh sẽ sử dụng nó làm giống để lai tạo thêm nhiều gà chọi chất lượng cao tương đương.

Được biết, mặc dù chọi gà bị cấm ở nhiều quốc gia vì lý do ngược đãi động vật, nhưng đây lại là một ngành kinh doanh béo bở ở Thái Lan cũng như là một trò tiêu khiển phổ biến.